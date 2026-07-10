Diego El Cigala evita entrar en prisión tras la suspensión de su condena de dos años y un mes

El Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez de la Frontera ha suspendido el ingreso a prisión del cantaor Diego Ramón Jiménez Salazar, más conocido como El Cigala, tras ser condenado previamente a 25 meses de prisión por malos tratos a su exmujer, Kina Méndez, según ha confirmado a EFE su abogado, Eduardo Aguilera.

Tras la confirmación de la condena por la Audiencia Provincial de Cádiz, se acordó la suspensión de la ejecución de la pena al considerar que se cumplían los requisitos legales y que no existían indicios de un posible riesgo de reincidencia o una amenaza para la seguridad de la víctima.

No obstante, para que la suspensión se mantenga, el cantaor deberá cumplir el requisito de no delinquir durante los próximos dos años y respetar la orden de alejamiento de la víctima dictada por el tribunal.

Sentencia dictada en 2024

El cantaor fue sentenciado en diciembre de 2024 a dos años y un mes de cárcel por tres delitos de malos tratos y un delito leve y continuado de vejaciones en el ámbito doméstico. En los tres casos se corresponden con agresiones hacia su expareja.

La primera fue cometida en un hotel de Jerez, por la que recibió una pena de seis meses de prisión; la segunda, en un hotel de Palafrugell (Girona), castigada con ocho meses de cárcel; y la tercera, en la vivienda de Jerez en la que ambos convivían, considerada un delito de malos tratos agravado, por la que se le impusieron once meses de prisión.

Además de las penas de cárcel, la sentencia estableció en los tres casos la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de la víctima durante un plazo de dos años.