Muere a los 74 años Victor Willis, el policía de Village People y coautor de éxitos como 'YMCA'

El cantante estadounidense Victor Willis, líder y fundador de "Village People" ha fallecido a los 74 años tras sufrir una enfermedad breve pero agresiva. La noticia fue emitida por la propia banda en un comunicado en su cuenta oficial de Facebook, en que también pidieron respeto y privacidad hacia la familia del vocalista y compositor.

Una de las voces de la música Disco

Nacido en Texas en 1951, Willis fue una de las figuras clave en la creación de "Village People" y la voz de algunos de los mayores éxitos de la música disco. Como vocalista principal y coautor de grandes canciones como YMCA. Go West e In The Navy, contribuyó al éxito del grupo entre las décadas de 1970 y 1980, convirtiéndolo en uno de los grandes referentes del género.

Willis abandonó la banda en 1983 para continuar con su carrera en solitario. Sin embargo, en 2017 regresó a "Village People" tras recuperar los derechos de autor de muchas de las canciones del grupo, recuperando su canción como líder de la banda.

La polémica por el uso de YMCA

En los últimos años, el nombre de Victor Willis volvió a ser el centro de titulares debido a la viralización de YCMA en los actos del presidente estadounidense Donald Trump. Aunque inicialmente Willis se mostró reacio a la utilización de su canción, más tarde cambió de postura ,y "Village People" llegó a actuar en el acto inaugural organizado por Turning Point USA con motivo de la segunda investidura del mandatario.

Con la muerte de Victor Willis, el mundo de la música le dice adiós a una de la voces más significativas de la era disco y el principal referente de "Village People", un grupo que dejó una huella innombrable en la historia de la música popular gracias a canciones convertidas en himnos de varias generaciones.