Álex O'Dogherty presenta 'Cleopatra enamorada': "Quise creer que entre Marco Antonio y Cleopatra hubo un amor realmente poderoso"

Álex O'Dogherty ha sido el primer invitado de la semana en la sección de humor de Más de uno, donde ha presentado 'Cleopatra enamorada', el musical en el que interpreta a Marco Antonio y que se estrena este miércoles 1 de julio en el Teatro La Latina de Madrid.

La obra, protagonizada por Natalia Millán en el papel de Cleopatra, ofrecerá funciones de martes a viernes a las 20:00 horas y los sábados y domingos a las 19:00, con el aliciente, ha bromeado O'Dogherty, de contar con "muy buen aire acondicionado". Además, ha recordado que hasta la medianoche de este martes hay un descuento para adquirir las entradas.

El actor ha destacado el éxito de la producción en su estreno el pasado año en el Teatro Romano de Mérida, donde reunió a unos 15.000 espectadores en quince días, y se ha mostrado muy ilusionado con esta nueva etapa en Madrid.

Escrito por Florián Recio, O'Dogherty ha definido el musical como "genial" y "una historia de amor muy bonita". También ha elogiado el trabajo de Ignasi Vidal en la dirección musical y ha destacado la presencia de una banda de rock en directo, con canciones compuestas por Shuarma, cantante de Elefantes, que, a su juicio, "potencia muy bien la imagen de Cleopatra".

El intérprete ha explicado que el traslado desde el escenario monumental de Mérida al Teatro La Latina ha obligado al equipo a realizar importantes adaptaciones debido a la diferencia de dimensiones entre ambos espacios.

Sobre su personaje, O'Dogherty ha asegurado que ha querido construir un Marco Antonio convencido de que entre él y Cleopatra existió "algo claramente poderoso" desde el punto de vista sentimental. También ha recordado la imagen histórica del general romano durante su estancia en Alejandría, donde, según ha explicado, "se dejó mucho de ir, se lo pasaba demasiado bien", en alusión a la vida de fiestas y excesos que tradicionalmente se le atribuye.