Rosalía y Quevedo destronan al pop tradicional: así han cambiado las listas musicales en España

Las listas musicales españolas reflejan un cambio de época. Los grandes nombres del pop tradicional, como Manuel Carrasco, Pablo Alborán o Alejandro Sanz, han dejado de tener garantizada la primera posición frente a una nueva generación de artistas encabezada por Rosalía y Quevedo.

No se trata únicamente de un relevo generacional. Según Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, asociación que representa a la industria discográfica en España y que elabora las listas oficiales de éxitos musicales en el país, el cambio responde, sobre todo, a una transformación en los gustos musicales. El auge del urbano latino y de un pop cada vez más influido por estos sonidos ha modificado por completo el panorama.

Uno de los ejemplos más significativos es el de Pablo Alborán. El artista fue el cantante con mayor éxito comercial en España entre 2010 y 2020 y suma siete números uno, pero su último trabajo, "KM0", se quedó en segunda posición, por detrás de "Lux", de Rosalía.

También Alejandro Sanz ha visto alterada una trayectoria que parecía inamovible. Su álbum "¿Y ahora qué +?" no consiguió alcanzar el número uno, algo que tampoco le había ocurrido con trabajos anteriores como "Sanz", "#ElDisco" o "Sirope".

El caso de Manuel Carrasco apunta en la misma dirección. Después de que "Pueblo Salvaje II" alcanzara el número uno en la primavera de 2025, "Pueblo Salvaje I" tuvo que conformarse, un año después, con la tercera posición, por detrás de "El baifo", de Quevedo, y "Debí tirar más fotos", de Bad Bunny.

El "streaming" como motor de cambio

La explicación está, en buena medida, en la forma en la que se escucha la música. Desde 2020, Promusicae integró las reproducciones por "streaming" con las ventas físicas para elaborar sus listas, dando un peso decisivo a una forma de consumo especialmente extendida entre los jóvenes.

El resultado ha sido un progresivo dominio del urbano latino y de sus derivados. En 2020, "YHLQMDLG", de Bad Bunny, ya encabezó la clasificación anual, acompañado en los primeros puestos por trabajos de Anuel AA y J Balvin.

El contraste entre generaciones es evidente. Mientras el público más adulto mantiene una relación más vinculada a la compra de discos y a la radio, los jóvenes consumen música durante muchas más horas y a través de plataformas digitales.

Unas 9.000 reproducciones desde una cuenta gratuita pueden equivaler a una venta física a efectos de la clasificación, mientras que en el caso de una cuenta de pago, la equivalencia se sitúa en unas 1.800 escuchas.

Un éxito cada vez más ligado a las canciones

Este cambio también ha modificado la relación entre los artistas y el público. Las nuevas generaciones son menos fieles a un cantante concreto y el éxito puede depender cada vez más de una canción que se convierte en un fenómeno viral o acumula millones de reproducciones. De esta manera, existe una mayor tendencia a escuchar canciones concretas en lugar de seguir de forma continuada la trayectoria de un artista.

En paralelo, la música latina se ha incorporado al espacio que durante décadas ocupó el pop convencional. El público joven consume con naturalidad canciones con acentos latinoamericanos, mientras que la música anglosajona ha perdido presencia en las listas españolas.

Eso no significa que artistas como Alborán, Sanz, Carrasco o Vanesa Martín hayan desaparecido. Mantienen una base de seguidores importante y continúan teniendo una fortaleza considerable en el mercado físico y, especialmente, en los conciertos.

La diferencia está en dónde se mide en la actualidad el éxito. Las reproducciones digitales han convertido las listas en un reflejo mucho más inmediato de los gustos de los jóvenes y han situado a artistas como Quevedo y Rosalía en el centro de la nueva escena musical española.

El regreso del vinilo

A pesar del dominio del "streaming", el formato físico no ha desaparecido. Al contrario, el vinilo ha experimentado un importante repunte en los últimos años y se ha convertido de nuevo en uno de los formatos preferidos por parte de los aficionados a la música.

Guisasola ha destacado la importancia de esta recuperación del formato físico y ha puesto como ejemplo las ventas actuales de vinilos. Vender 3.000 vinilos a día de hoy "es una buena cifra, una barbaridad en realidad", ha señalado el presidente de Promusicae.