Muere a los 62 años el actor Manolo Solo, ganador del Goya por 'Tarde para la ira'

El actor Manolo Solo, ganador de un Goya a mejor actor de reparto por 'Tarde para la ira' y nominado este año a mejor actor protagonista por 'Una quinta portuguesa', ha fallecido este jueves a los 62 años, según ha informado la Academia de Cine.

Nacido en Algeciras en 1964, también trabajó en películas como 'El laberinto del fauno', 'Celda 211', 'Biutiful' o 'La isla mínima', además de participar en obras teatrales y televisión.

El director Santiago Segura ha lamentado su fallecimiento en una publicación en su canal de la red social X: "Muy triste por el fallecimiento de Manuel Solo, un gran actor (además de un gran tipo)".