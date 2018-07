El icónico cartel del 'Tío Sam' que llamaba al alistamiento en EEUU cumple 100 años

El icónico póster de "Uncle Sam" ("Tío Sam") llamando a los jóvenes estadounidenses a alistarse en el Ejército para la I Guerra Mundial (1914-1918) cumple esta semana cien años.

Bajo el lema "I want YOU for U.S. Army" ("Te quiero a TI para el Ejército de Estados Unidos"), el ilustrador James Montgomery Flagg colocó por primera vez en 1917 al "Tío Sam" en un cártel, aunque el personaje había nacido un año antes.

Esta primera aparición del protagonista de una de las ilustraciones propagandísticas más reconocidas de la historia se produjo en la portada del 16 de julio de 1916 de la revista Leslie's Weekly, acompañado con el título "What Are You Doing for Preparedness?" ("¿Qué estás haciendo para estar preparado?").

Según la Biblioteca del Congreso de EEUU, el artista se inspiró en un cartel anterior del ilustrador británico Alfred Leete donde aparecía el secretario de Estado británico para la Guerra, Lord Horatio Herbert Kitchener, señalando al espectador con la frase "Your Country Needs YOU" ("Tu país te necesita a TI").

El póster, que se publicó por primera vez cuando Estados Unidos le declaró la guerra a Alemania el 6 de abril de 1917, se llegó a imprimir cuatro millones de veces en el año en que EEUU participó en la contienda mundial.

Flagg se basó en su propia imagen para dibujar los atributos físicos del "Tío Sam" y llegó a asegurar que era el "póster más famoso del mundo".

La imagen de Flagg se ha adaptado y utilizado para promover otras causas, como la II Guerra Mundial (1939-1945) menos de dos décadas después, y forma parte de la historia contemporánea mundial.

La famosa personificación de EEUU en el "Tío Sam" es más antigua, pues se remonta a la guerra anglo-estadounidense de 1812, cuando los soldados hicieron un divertido juego de palabras con las iniciales U.S. (United States) que aparecían en los suministros de carne y el nombre del envasador neoyorquino de esas viandas Samuel Wilson.

Con mucha guasa, los militares usaron la "U" para aludir a "uncle" (tío, en inglés) y la "S" en referencia a Sam (nombre acortado de Samuel), de manera que, cada vez que recibían la carne, daban gracias al "Tío Sam".