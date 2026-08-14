La Biblioteca Nacional de España recibe el legado del escritor Raúl Guerra Garrido: más de 2.700 documentos

La Biblioteca Nacional de España ha recibido el archivo personal del escritor Raúl Guerra Garrido, compuesto por más de 2.700 documentos.

La donación, realizada por su viuda, María Teresa Espinosa, incluye el borrador autógrafo y los posteriores borradores mecanografiados de "Lectura insólita de El Capital", novela con la que Guerra Garrido ganó el Premio Nadal en 1976.

También se encuentra el borrador de "Demolición", la última novela del Premio Nacional de las Letras Españolas 2006, publicada en 2018.

Manuscritos, apuntes y fotografías

El fondo reúne más de 170 manuscritos y mecanoscritos de su obra, muchos de ellos con anotaciones de su puño y letra; documentos profesionales, judiciales, familiares y personales; apuntes y notas de investigación; recortes de prensa y más de 500 piezas de documentación gráfica.

Más de 900 cartas

Destaca además la correspondencia del escritor, con más de 900 cartas de políticos, editores, escritores y traductores.

Entre sus interlocutores figuran autores como Camilo José Cela, Miguel Delibes, Antonio Gala, Félix Grande, José María Merino o Joan Juaristi, entre otros.

Guerra Garrido también intercambió misivas con editores como José Manuel Lara Hernández y José Ortega Spottorno, y con políticos como Felipe González, Alfonso Guerra, Eduardo Sotillos, Ramón Jáuregui o Carmen Alborch.

La Biblioteca Nacional de España ha destacado que este archivo permite conocer buena parte de las relaciones profesionales y de amistad de uno de los grandes nombres de la literatura española contemporánea.