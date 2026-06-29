Alejandra Torray estrena 'Electra Jonda', la obra inédita con la que recuerda a su padre: "Es un homenaje abierto a Lorca"

Carlos Alsina ha entrevistado a Alejandra Torray para hablar de 'Electra Jonda', una versión de la tragedia clásica con la que rinde homenaje a sus padres, la actriz Nuria Torray y el dramaturgo Juan Guerrero Zamora, autor de la obra, que nunca llegó a verla representada. La obra se estrena el próximo 8 de julio en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Durante la conversación, Alejandra Torray ha recordado que decidió dedicarse a la interpretación a pesar de la oposición de su padre, quien siempre trató de disuadirla de seguir esa profesión. Según ha explicado, Guerrero Zamora le advertía de que no sabría desenvolverse en ese mundo. "Tenía una parte de razón, yo no tengo mucho carácter para aguantar este oficio", ha reconocido. Su madre, en cambio, era "más dulce y más comprensiva" y, aunque tampoco apoyó su decisión, "al menos no me machacaba" como hacía su padre.

También ha repasado la trayectoria de Juan Guerrero Zamora, que comenzó con apenas 19 años bajo la protección de Vicente Aleixandre, cuando escribió la primera biografía de Miguel Hernández mientras estudiaba Filosofía. Más tarde pasó a escribir guiones para la radio y dio el salto al teatro para televisión, "algo que ya no se hace".

A propósito de ello, Carlos Alsina ha recordado una propuesta que hizo en su día para crear una plataforma que acercara el teatro grabado a las zonas más alejadas de las grandes ciudades, permitiendo ver las obras bajo demanda. "Algún intento creo que hubo, pero no prosperó", ha comentado.

Alejandra Torray ha confesado la ilusión que le hace actuar por primera vez en el Teatro Romano de Mérida. "Yo me imagino sola, tocando esas piedras, de noche, cuando todo haya pasado", ha afirmado. Tras su paso por Mérida, la obra continuará su recorrido con funciones en los Teatros del Canal.

La actriz ha definido 'Electra Jonda' como "un bonito homenaje a mi padre". Ha explicado que Guerrero Zamora escribió la obra regresando a sus raíces y a su Andalucía más profunda, en una creación que supone "un homenaje abierto a Lorca", con referencias a 'La casa de Bernarda Alba'. El estreno tendrá lugar el próximo 8 de julio.

Un bonito homenaje a mi padre

Antes del estreno, el montaje realizará "un par de ensayos generales" en Mérida. El reparto está encabezado por Carolina Lapausa como Electra y cuenta también con María Garralón, Daniel Migueláñez, César Lucendo, Teresa Hernández, Paula Colorado y Ainhoa Molina, bajo la dirección de Manuel Canseco. "Tenemos un equipazo, somos 40 personas para levantar esta función", ha destacado Torray.

Una habitual de Radioficción

La entrevista también ha servido para hablar de la participación habitual de Alejandra Torray en la Radioficción, el teatro radiofónico de Más de uno. La actriz ha elogiado la rapidez con la que "los guionistas" del programa escriben las historias, mientras que Alsina ha querido poner en valor el trabajo del equipo: "El mérito es hacer una obra todas las semanas con un producto distinto".