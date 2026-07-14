Muere a los 91 años el escritor y académico de la RAE Luis Goytisolo

El novelista, ensayista, articulista, académico de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), ganador del Premio Nacional de las Letras Españolas en 2013 y el Nacional de Literatura en 1992, Luis Goytisolo Gay, ha fallecido este lunes a los 91 años, según ha avanzado el diario La Vanguardia.

Nacido el 17 de marzo de 1935 en Barcelona, era hermano del poeta José Agustín Goytisolo y del también escritor Juan Goytisolo. En 1958, recién licenciado en Derecho, obtuvo el Premio Biblioteca Breve con su novela 'Las afueras', a la que siguió 'Las mismas palabras' (1962).

El primero de los libros de la tetralogía 'Antagonía', dedicada a su esposa, María Antonia Gil Moreno de Mora, y que le costó varios años de trabajo, fue 'Recuento' (1973). El cuarteto se completó con 'Los verdes de mayo hasta el mar' (Premio Ciudad de Barcelona 1976), 'La cólera de Aquiles' (1979) y 'Teoría del Conocimiento' (1981).

Goytisolo fue colaborador habitual de prensa y miembro del jurado de importantes premios literarios; en los noventa relevó al fallecido Carlos Barral en la dirección de la revista literaria Letra Internacional. En 1992 publicó la novela 'Estatua con palomas', galardonada con el Premio Nacional de Literatura de Narrativa y donde el autor jugaba con el tiempo, la Roma de Trajano y la España actual.

Fue precisamente, a raíz de la elaboración de esta obra, cuando pensó en la creación de la Fundación Luis Goytisolo para el estudio de la narrativa hispánica contemporánea que, con sede en El Puerto de Santa María (Cádiz), celebra cada año desde 2003 un Simposio Internacional de Narrativa Hispánica Contemporánea.

Elegido académico de la Lengua en 1994 para la vacante del poeta Luis Rosales (sillón 'C'), Goytisolo ingresó en 1995 con un discurso en defensa de la autonomía del lenguaje frente a la influencia de la imagen.

Después llegaron 'El porvenir de la palabra' (2002), la novela 'Liberación' (2003), el conjunto de anotaciones, aforismos y juegos de palabras 'Fábulas' (2004), o el compendio 'Tres comedias ejemplares' (2005) formado por 'Mzungo' (1996), 'Placer licuante' (1997) y 'Escalera hacia el cielo' (1999).

En 2014, cuando su hermano Juan Goytisolo le 'arrebató' el Cervantes, el galardón más importante de las Letras españolas, edición en la que él también estuvo nominado, dijo del premiado: "Mi hermano Juan se lo merece y, por cuestión de edad, se lo tenían que dar antes a él. Pasó también con el Nacional de las Letras, que Juan lo ganó en 2008 y yo en 2013".

Con respecto a su militancia en el PCE, Luis Goytisolo reconoció en otra entrevista en 2014, con motivo de la publicación de 'Cosas que pasan', que nunca creyó en el marxismo y que si se hizo militante comunista a finales de los 50 fue para "combatir el franquismo", lo que le llevó a una estancia de cuatro meses en la prisión de Carabanchel.