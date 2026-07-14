Muere a los 69 años Ascen López, actriz de series como 'Machos alfa' y 'Muertos S.L.'

Malas noticias para el cine y la televisión española. La actriz Ascen López, conocida por series como 'Muertos S.L.', donde interpretaba a Nieves, o 'Machos Alfa', donde era Marga, ha fallecido a los 69 años, tal y como ha informado este martes la Unión de Actores y Actrices y la entidad de gestión de actores y bailarines AISGE.

"Nos ha dejado la adorable Ascen López, actriz enorme y reina televisiva en 'Muertos S.L.', 'Machos Alfa' o 'Sentimos las molestias'. Gracias por tanta risa, bondad y sabiduría, amiga querida", asegura el mensaje en redes de AISGE.

El pasado 9 de julio Netflix anunció el estreno el 7 de agosto de la cuarta y última temporada de la comedia costumbrista 'Muertos S.L.', creada por Laura y Alberto Caballero y protagonizada por Carlos Areces, Diego Martín, Salva Reina, Adriana Torrebejano y Amaia Salamanca, además de la propia Ascen López.

Otras series en las que fue protagonista

Nacida en la ciudad de Ávila, la actriz contaba con una trayectoria extensa en el cine español. Y es que además de participar en series como 'Muertos S.L.' y 'Machos Alfa', también era conocida por sus papeles en 'Águila Roja', 'Caronte' y 'Policías, en el corazón de la calle'.

Por su parte, en teatro había actuado en obras como 'El cuaderno de Pitágoras' en el Centro Dramático Nacional en 2022 o el musical 'Billy Elliot' los años 2019 y 2020 en el Teatro Nuevo Alcalá.