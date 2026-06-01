Candela Peña reivindica a los "supervivientes" del suicidio en 'La desconocida': "Tu vida cambia para siempre tras la muerte de alguien cercano"

Hace casi tres décadas, el escritor italiano Matteo B. Bianchi vivió el episodio más devastador de su vida: encontrar el cuerpo sin vida de quien había sido su pareja durante siete años tras suicidarse en el piso que ambos compartían. De aquella experiencia nació años después 'La vida que nos queda', una obra que no se centra tanto en el suicidio como en el dolor de quienes permanecen, los llamados supervivientes, obligados a convivir con la pérdida, las preguntas sin respuesta y el silencio que a menudo rodea estas tragedias. Una reflexión sobre el duelo que conecta con 'La desconocida', la nueva película protagonizada por Candela Peña.

La actriz ha visitado Más de uno para presentar este thriller, que se estrena el próximo 5 de junio. Durante la entrevista, Peña quiso agradecer especialmente la introducción preparada por el guionista y subdirector del programa, Jorge Abad, y destacó la importancia que tuvo la novela de Bianchi durante su preparación del personaje. "Esta novela para mí ha sido un mantra", aseguró. "Se habla muy poco del suicidio, pero también muy poco de los supervivientes, de las personas cuya vida cambia para siempre tras la muerte de alguien cercano".

La actriz también elogió el trabajo de Lara Sendim, responsable de adaptar la novela homónima de Rosa Montero y Olivier Truc al cine y de trasladar la acción del sur de Francia al sur de España. En ese sentido, recordó cómo el propio Carlos Alsina comentó que la primera vez que abordó el tema del suicidio en la radio descubrió que prácticamente todas las personas de su entorno conocían algún caso cercano. Peña añadió que alrededor de cada suicidio suele haber entre siete y ocho supervivientes, personas marcadas de forma permanente por esa pérdida.

En 'La desconocida', Peña interpreta a Anna Ripoll, una policía que regresa al trabajo tras una baja provocada por el suicidio de su hermano. "Esa mujer pide volver porque necesita una tregua para su propio dolor", explicó. Su primer caso será el de una mujer hallada dentro de un contenedor, sin recuerdos ni identidad, una investigación que se entrelaza con los conflictos personales de la protagonista.

Esa mujer pide volver porque necesita una tregua para su propio dolor

La actriz reconoció que es la primera vez que interpreta a una policía y que participa en un thriller. Durante la preparación del personaje decidió no centrarse tanto en la profesión como en la dimensión humana. "A veces los actores cometemos el error de fijarnos demasiado en el oficio del personaje. Yo me centré en qué le pasa a esa persona". Para construir a Anna Ripoll se apoyó especialmente en la novela de Bianchi e imaginó una historia marcada por los abusos sufridos junto a su hermano durante la infancia, una herida que la habría llevado a especializarse como agente en casos de trata de personas.

Peña también tuvo palabras de reconocimiento para Gabe Ibáñez, quien se incorporó al proyecto sustituyendo a otro director. "Fue una bendición, una brisa fresca", afirmó. Según explicó, Ibáñez define la película como una historia de "personajes crepusculares", marcados por heridas emocionales que condicionan sus vidas.

Además, destacó la ilusión que le hacía compartir reparto con Pol López, Manolo Solo y Ana Rujas. "Una de las ilusiones de mi vida era coincidir con Pol López y Manolo Solo", confesó.

Por último, aunque reconoció que disfruta de otros trabajos vinculados al entretenimiento, dejó claro que su verdadera vocación sigue siendo la interpretación: "Me gusta y lo disfruto, pero tengo una gran vocación por actuar".