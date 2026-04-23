Poveda estrena su documental sobre Lorca: "Es una película de amor absoluto hacia un poeta maravilloso"

Carlos Alsina ha recibido este jueves a Miguel Poveda para conversar sobre el nuevo documental que ha estrenado el cantaor, 'Enlorquecido', un proyecto en homenaje al poeta granadino Federico García Lorca.

Durante la entrevista, Poveda ha subrayado su forma de entender el arte: "Yo intento cantar con toda la entrega en todos los lugares". En ese mismo sentido, ha destacado el auge del género documental en los últimos años, con una creciente apuesta por parte de las grandes plataformas, que han impulsado tanto películas como series en este formato.

El artista ha definido su trabajo como "una película de amor absoluto hacia un poeta maravilloso, un genial artista y un gran ser humano", y ha insistido en que, pese a todo lo que se ha escrito sobre Lorca, "todavía hay mucho desconocimiento" en torno a su figura.

Poveda ha asegurado que su fascinación por el poeta no es algo aislado. "No soy el único de la pedrada", ha dicho, explicando que ha encontrado a muchos admiradores de Lorca también fuera de España. En su caso, ese vínculo comenzó a través del flamenco y, en concreto, de textos como 'Los sonetos del amor oscuro', que recogen versos inéditos del autor. Ahí descubrió también una de las claves de su historia: que uno de los motivos de su asesinato fue su condición de homosexual.

"Yo no sé qué pasa con él, que se le admira y se le quiere también, algo que no he visto con otros autores", ha reflexionado Poveda, apuntando a la huella emocional que dejó su figura, marcada también por su trágico asesinado por el bando sublevado durante la Guerra Civil.

Se le admira y se le quiere también, algo que no he visto con otros autores

Una persecución del fantasma de Lorca

El cantaor ha explicado que su proyecto le ha llevado a seguir los pasos del poeta por distintos lugares del mundo: "Yo persigo los lugares que transitó Federico", ha señalado, mencionando ciudades como La Habana, Buenos Aires o Montevideo, además de su paso por Nueva York, donde Lorca escribió algunos de sus textos más influyentes.

En ese recorrido, Poveda reconoce que la conexión con el poeta ha sido casi inesperada: "Y de repente, de manera inesperada, él me encuentra a mí y me pone por delante algo que me ha cambiado la vida". El artista ha destacado también la sensibilidad social de Lorca, su atención hacia los más desfavorecidos —"los pobres, los gitanos, los negros, las mujeres"— y ha reivindicado su vigencia: "Es un hombre necesario a día de hoy".

Entre los textos más significativos, ha mencionado 'Gritos de Roma', un poema que Lorca escribió desde Nueva York con una mirada crítica hacia el Vaticano y en defensa de los más vulnerables, planteando una visión alternativa de lo divino frente a la institución eclesiástica.