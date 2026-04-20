Alicia Borrachero realiza un ensayo clínico en 'El efecto': "Es muy fascinante de actuar y debe ser muy fascinante de ver"

Más de uno ha arrancado la semana con la visita de la actriz Alicia Borrachero, que ha acudido al programa para presentar 'El efecto', la obra de teatro que reestrena en el Teatro Marquina de Madrid, donde permanecerá en cartel hasta el próximo 24 de mayo.

La entrevista comenzó en tono distendido. "Me parece muy mal plan empezar la semana en un ambiente tan poco serio", bromeó la actriz, en alusión a la presencia habitual de los cómicos del espacio: Goyo Jiménez, Agustín Jiménez, Paula Púa y Borja F. Sedano.

La obra, escrita por Lucy Prebble —también guionista de 'Succession'—, plantea un intenso dilema a partir de un ensayo clínico realizado en Reino Unido para probar un antidepresivo en jóvenes. Borrachero destacó el carácter inmersivo del montaje, apoyado en un cuidado diseño sonoro y de iluminación, a cargo de Ion Aníbal, nominado a los Premios Talía. "Entras realmente en un ensayo clínico", explicó. La función, añadió, abre interrogantes como si es posible "crear la viagra para el alma", y propone un debate entre psiquiatría y psicología sin renunciar a ciertos toques de humor: "es un cóctel de todo".

En cuanto a su trayectoria, la actriz reconoció que a menudo ha interpretado personajes con fuerte carácter o marcados por el sufrimiento —"mujeres dolientes", en sus palabras—, aunque también ha explorado registros más extremos, como el de monja asesina, un tipo de papel al que no descarta volver: "tengo ganas de hacer personajes que no sean tan políticamente correctos".

La obra sitúa a Borrachero en el papel de la profesional encargada de supervisar el ensayo y acompañar a los jóvenes participantes; el papel del director del experimento lo interpreta Fran Perea. El foco de la historia recae en una pareja, Coni y Tristán, definidos como "el día y la noche": ella, estudiante de psicología y ciencias sociales; él, un joven de perfil más callejero que participa en el experimento por dinero. Ambos terminan enamorándose, lo que introduce la gran incógnita de la obra: si ese sentimiento es real o una consecuencia del tratamiento farmacológico.

"Es muy fascinante de actuar y debe ser muy fascinante de ver", resumió la actriz, que también avanzó que recientemente ha participado en otro proyecto cinematográfico interpretando a una madre, un tipo de personaje que le permite, según explicó, adentrarse en "mentes complejas", algo que le resulta especialmente estimulante como intérprete.