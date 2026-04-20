Cortada la A-3 tras una colisión entre dos camiones a la altura de Honrubia

Dos personas han resultado heridas este lunes tras la colisión entre dos camiones ocurrida en la carretera A-3, dentro del término municipal de Honrubia (Cuenca).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el accidente ha ocurrido a las 6.48 horas en el kilómetro 170 de la citada autovía, en sentido Madrid. El choque ha provocado el incendio de ambos camiones, en el que están trabajando los bomberos.

Como se puede observar en la imagen captada por las cámaras de la DGT, se muestra una gran columna de humo negro.

Estas mismas fuentes indican que la autovía continúa cortada en sentido Madrid, provocando retenciones de hasta tres kilómetros. Se ofrece un paso alternativo en el kilómetro 175, en el desvío a Cañada Juncosa, hasta la incorporación de nuevo a la autovía en Honrubia.

En el lugar están actuando efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Motilla del Palancar, una ambulancia de Urgencias, un médico de Urgencias, una UVI y una ambulancia de soporte vital básico.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero.