Muere una mujer embarazada y su bebé después de que la madre sufriera un atragantamiento en su vivienda en Murcia

Trágica noticia en el municipio murciano de Beniel. Una mujer embarazada y su bebé han fallecido después de que la madre sufriera un atragantamiento en su vivienda a las 9:00 horas de este viernes, según informa La Opinión de Murcia por medio de fuentes policiales y sanitarias.

La joven de 28 años tuvo que ser intervenida de urgencia en la propia vivienda por los sanitarios desplazados hasta el lugar como consecuencia del aviso de su pareja, el padre del propio bebé. No obstante, ninguno de los dos pudo superar la cesárea de urgencia que fue practicada por el mayor riesgo que corrían si la mujer era trasladada hasta el hospital en ese estado.

Según dicha información, el bebé nació vivo, aunque no superó las consecuencias de la cesárea horas después, cuando ya se encontraba en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. Tanto el bebé como su madre fueron ingresados en Cuidados Intensivos, pero los dos fallecieron un tiempo después, según informó Salud.

Los sanitarios han trabajado durante dos horas y media en el lugar

El 112 de la Región de Murcia ha recibido el aviso a las 9.05 horas por parte de la pareja de la mujer, quien ha alertado de que esta se encontraba inconsciente tras el atragantamiento. Mientras los médicos llegaban hasta el lugar, un facultativo del 061 le ha proporcionado instrucciones telefónicas para que realizara a la mujer la maniobra de reanimación cardiopulmonar.

Hasta el domicilio se han desplazado cuatro ambulancias, entre ellas dos Unidades Móviles de Emergencias (UME) con soporte vital avanzado. Los sanitarios han trabajado en el lugar durante aproximadamente dos horas y media en un intento por estabilizar a las víctimas.

La mujer y el bebé han sido trasladados de urgencia al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, escoltados por patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local. Pese a los esfuerzos de los facultativos, ambos han fallecido, según han confirmado fuentes de la Consejería de Salud. Ante la gravedad de la situación, se ha movilizado un equipo de atención psicológica de Cruz Roja para asistir a los familiares.