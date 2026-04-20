Tiroteo masivo en Luisiana: un hombre mata a ocho niños, siete de los cuales eran sus hijos

Un hombre ha matado este domingo a ocho menores de entre 1 y 14 años de edad —siete de ellos, hijos suyos— e hirió de gravedad a su esposa y a otra mujer que podría ser su novia antes de robar un vehículo, darse a la fuga y ser abatido por agentes de Policía en Shreveport, Louisiana.

El tiroteo más mortífero en EEUU desde 2024

Este es el tiroteo más mortífero en Estados Unidos desde 2024, según datos del Gun Violence Archive, una organización sin fines de lucro estadounidense que recopila los datos de todos los incidentes de violencia armada en el país.

Los investigadores confirmaron que ocho niños fueron asesinados dentro de una residencia ubicada en el bloque 300 de la calle West 79th durante "un violento incidente de violencia doméstica", informó la Policía de Shreveport en un comunicado difundido en redes.

El suceso tuvo lugar la madrugada de este domingo en Shreveport, una ciudad del interior de casi 200.000 habitantes, cuando un hombre disparó primero a una mujer adulta en la calle Harrison antes de dirigirse a la residencia en la calle West 79th (a unos 800 metros), donde cometió el tiroteo.

"Tras huir del lugar, el sospechoso robó un vehículo a punta de pistola a un hombre adulto cerca de la intersección de la avenida Linwood y la calle West 79th", relata el comunicado.

Tras ello, la Policía localizó el vehículo robado e inició una persecución hasta que "finalmente detuvieron al sospechoso". "Los agentes se vieron obligados a usar sus armas reglamentarias, neutralizando al sospechoso, quien fue declarado muerto en el lugar".

El sospechoso también disparó a "la madre de siete de los ocho niños fallecidos", que sufrió heridas "muy graves". El octavo, "era hijo de la otra mujer" herida, que "huía por el tejado". Esta, ha detallado, "ha sufrido heridas que ponen en peligro su vida" y se encontraría en estado crítico. El propio portavoz, en declaraciones paralelas recogidas por la cadena NBC, apuntó que se podría tratar de la novia del sospechoso.

Otro niño consiguió huir

El portavoz de la Policía de Shreveport añadió que "un niño de 13 años que también había huido de la vivienda" de la misma manera "ha sufrido heridas, algunos huesos rotos".

Familiares del atacante citados por el medio New York Times aseguraron que Elkins tenía problemas de salud mental y había expresado pensamientos suicidas recientemente.