Mueren ocho niños en un tiroteo masivo en Luisiana (Estados Unidos)

Ocho niños de entre uno y catorce años han muerto en un tiroteo masivo que tuvo lugar en la madrugada de este domingo en la ciudad de Shreveport, en el estado sureño de Luisiana, según recoge la agencia EFE.

Por el momento, la Policía de esta localidad ha calificado el suceso como un "altercado doméstico". Por su parte, el portavoz policial Christopher Bordelon ha informado de que el sospechoso se dio a la fuga, pero finalmente fue abatido por varios agentes durante la persecución.

Los últimos datos indican que el sospechoso era familiar de alguna de las víctimas: "Creemos que él es el único individuo que efectuó disparos", dijo el portavoz. Las únicas sobrevivientes del tiroteo son dos mujeres adultas, una de ellas con heridas serias que ponen en peligro su vida, según informan medios locales.

La escena del crimen es "extensa" y abarca unos tres hogares en el vecindario de Cedar Grove, ha indicado Bordelon, que advierte de que la investigación se encuentra en su etapa inicial y que toda la información es preliminar.

"Esta es una situación trágica, tal vez la situación más trágica que hayamos vivido jamás", señaló por su parte Tom Arceneaux, alcalde de esta ciudad del noroeste de Luisiana, de unos 180.000 habitantes. "Es una mañana terrible".

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