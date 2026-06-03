ACCIDENTE DE TRÁFICO

Mueren cinco policías forales de Navarra al chocar su furgoneta contra un camión en la AP-8 a la altura de Elgoibar, en Guipúzcoa

El siniestro se ha producido en la autopista AP-8, a la altura de Elgoibar, y después de que haya colisionado la furgoneta contra un camión cisterna.

EFE | ondacero.es

Madrid |

Imagen de archivo de retenciones en la AP-8.
Imagen de archivo de retenciones en la AP-8. | Javi Colmenero / Europa Press

Los cinco ocupantes de una furgoneta han fallecido en la mañana de este miércoles en un accidente de tráfico registrado en la autopista AP-8, a su paso por la localidad guipuzcoana de Elgoibar, en el que el vehículo ha colisionado con un camión cisterna. El Departamento de Seguridad ha informado de que el trágico siniestro ha tenido lugar sobre las 9:15 horas de este miércoles, en la AP-8 a la altura de Elgoibar.

Según informa Diario de Navarra, se trata de cinco policías forales de Navarra pertenecientes a la Brigada Central de Intervención y al Grupo de Intervención Especial.

Investigación para esclarecer el accidente

Por causas que por el momento se desconocen, una furgoneta que circulaba por la citada vía a la altura del punto kilométrico 69, ha chocado con un camión cisterna.

Como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente, los cinco ocupantes de la furgoneta han resultado fallecidos, según han certificado los servicios sanitarios desplazados al lugar. El conductor del camión ha sido trasladado a un centro hospitalario.

Tras el accidente la vía ha quedado cortada al tráfico, y se han generado importantes retenciones en la zona. La circulación se está desviando por la AP-1. La Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias del fatal accidente.

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