CASO DEL HERMANO DE SÁNCHEZ

La UCO sostiene que el puesto de David Sánchez nació de un "nivel superior" y apunta a Miguel Ángel Gallardo

El teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, sostiene que el puesto del hermano de Sánchez no partió de Cultura, sino de "un nivel superior", por lo que señala a Miguel Ángel Gallardo.

Una aspirante a la plaza de David Sánchez sintió que no había "igualdad de oportunidades" en el proceso

Comienza el juicio al hermano de Pedro Sánchez: de qué se le acusa, a quiénes se investiga y cuándo declara David Sánchez

ondacero.es | Agencias

Madrid |

Informa Eva Llamazares. / FOTO: EFE/ Ballesteros

El teniente coronel de la UCO de la Guardia Civil, Antonio Balas, que participó en la incautación de correos de varios responsables de la Diputación de Badajoz y su posterior análisis ha concluido que la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios que se adjudicó a David Sánchez "no nace de Cultura", sino que partió "de un nivel superior" como el expresidente de la institución, Miguel Ángel Gallardo.

"Entonces, al no partir del área interesada, que era Cultura, nosotros entendemos que debe de estar en un nivel superior con una capacidad política", ya que "el tema de personal debe corresponder a unas estrategias políticas, tiene que ser de un nivel superior".

El "único" relacionado con el puesto, Miguel Ángel Gallardo

Por este motivo, "el único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo", según ha declarado el teniente coronel de la Guardia Civil este miércoles en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017.

En su intervención, este teniente coronel de la UCO ha realizado una amplia cronología de los correos electrónicos intercambiados entre diferentes áreas de la Diputación de Badajoz sobre la creación de esta plaza, unas cuentas en las que "había correos que estaban de una forma cronológica seguida y luego había saltos", aunque ha señalado que no han "entrado a determinar si se borraron".

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