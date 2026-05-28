Este jueves arranca con las cuestiones preliminares el Juicio del Caso Diputación por la contratación del hermano de Pedro Sánchez

Este jueves arrancará en la audiencia provincial de Badajoz el Juicio del denominado caso Diputación: En el que se dirimirán las acusaciones contra el hermano de Pedro Sánchez y otros diez investigados, entre ellos el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, por la contratación de David Sánchez, en la Diputación pacense. Hoy y mañana se abordarán las cuestiones previas.

El lunes será ya tiempo para la declaración de los testigos citados, 42 en total. Se prevé que sea el jueves, 4 de junio, cuando tengan lugar las declaraciones de los once investigados, entre ellos David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, ante el juez Emilio Serrano, si finalmente se cumple el calendario inicialmente previsto por la Audiencia Provincial.