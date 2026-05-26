La IV Miniolimpiada de Química de Extremadura reúne a 184 estudiantes de 50 centros

La IV Miniolimpiada de Química de Extremadura ha reunido el pasado viernes, día 22, en Badajoz, a 184 estudiantes de 3º de Educación Secundaria Obligatoria de 50 centros educativos.

La actividad, organizada por la Asociación de Químicos de Extremadura (AQE) y la Sección Territorial de Extremadura de la Real Sociedad Española de Química (STEx-RSEQ), volvió a convertir a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura en un punto de encuentro para jóvenes talentos interesados por la ciencia y la investigación.

La jornada se desarrolló en las instalaciones de la Facultad de Ciencias y del Edificio Juan Remón Camacho, comenzando el acto de bienvenida que estuvo presidido por la presidenta del comité organizador de las pruebas, María Isabel Rodríguez Cáceres.

Posteriormente los participantes realizaron una prueba tipo test compuesta por 50 preguntas relacionadas con distintos ámbitos de la Química y, paralelamente, el profesorado acompañante participó en una sesión de resolución del examen y en diferentes actividades programadas por la organización.

La clausura y entrega de diplomas y premios tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en un acto en el que participaron, además de María Isabel Rodríguez Cáceres, la vicepresidenta de AQE, Elena Martín Navarro; el decano de la Facultad de Ciencias de la UEx, Pedro Casero Linares; el director de la oficina principal de Caja Almendralejo, Javier Bueno Lledó, y el secretario de la STEx-RSEQ, José Carlos Corchado Martín-Romo.

El acto contó además con un discurso especialmente motivador de Javier Romero Hermosel, estudiante que participó en 2023 en la primera edición de la Miniolimpiada de Química, donde obtuvo el segundo puesto, y que este año se ha proclamado ganador de la fase local y cuarto clasificado en la fase nacional de la Olimpiada Española de Química, convirtiéndose en un referente para los jóvenes participantes de esta edición.

GANADORES DE LA IV MINIOLIMPIADA DE QUÍMICA DE EXTREMADURA

El primer premio de esta edición recayó en Sergio Alonso de Castro, estudiante del Colegio San Calixto de Plasencia (Cáceres), tutorizado por el profesor Juan José Núñez Valero.

El segundo puesto fue compartido, debido al empate registrado en las puntuaciones finales, entre Violeta Barriga Cava, alumna del IES Al-Qázeres de Cáceres, cuya profesora es Cristina Pérez Sappó, y Diego Castillo Medina, estudiante del Colegio Sagrada Familia de Badajoz.

Como consecuencia de este empate, la organización decidió no conceder un tercer premio en esta edición, ha informado la Universidad de Extremadura (UEx) en nota de prensa.

La Asociación de Químicos de Extremadura y la STEx-RSEQ otorgaron premios económicos de 100, 75 y 50 euros para los primeros clasificados, en reconocimiento al "esfuerzo y excelencia académica" demostrados por los participantes.

La actividad contó con la colaboración y respaldo de entidades e instituciones comprometidas con la divulgación científica y educativa como Experimenta, Santillana, Caja Almendralejo, McGraw Hill, SM, Edebé, CPR Badajoz, el Ayuntamiento de Badajoz, la Diputación de Badajoz y Oxford University Press.