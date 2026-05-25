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Localizado un joven de Villafranca de los Barros que había desaparecido este pasado sábado

El joven, de nombre Adolfo, ha sido encontrado por un vecino en la Sierra de Cabrera, término municipal de los Santos de Maimona. Fuentes de la Guardia Civil especifican que Adolfo está desorientado, pero que "a priori" se encuentra bien.

Redacción

Extremadura |

Coche de la Guardia Civil
Coche de la Guardia Civil | Agencia EFE

Un joven de Villafranca de los Barros, que había desaparecido en la mañana de este pasado sábado, ha sido localizado finalmente este domingo en buen estado, según han informado tanto el Ayuntamiento como la Guardia Civil.

El joven, de nombre Adolfo, ha sido encontrado por un vecino en la Sierra de Cabrera, término municipal de los Santos de Maimona. Fuentes de la Guardia Civil especifican que Adolfo está desorientado, pero que "a priori" se encuentra bien.

Hasta el lugar se han desplazado servicios médicos. Además, en el dispositivo de búsqueda han participado cinco patrullas de la Guardia Civil.

Por su parte, el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros ha dado su agradecimiento, a través de sus redes sociales, a todas las personas que han participado en la búsqueda.

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