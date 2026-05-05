El paro baja en Extremadura en 2.342 personas en el mes de abril respecto a marzo

El paro bajó en 2.342 parados el pasado abril en Extremadura, un 3,59 por ciento, hasta situarse en 62.868 desempleados, mientras que la Seguridad Social ganó 5.920 afiliados, un 1,43 %, hasta los 419.361 ocupados.

En tasa interanual, respecto a a abril de 2025, el paro descendió en 7.801 personas, un 11,04 por ciento, y los cotizantes crecieron en 6.849, un 1,66 por ciento, según los datos publicados este martes por los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En España, el mercado laboral sumó en abril 223.685 afiliados de media hasta superar la barrera de los 22,1 millones por primera vez, animado por la hostelería, que sumó 111.335 ocupados con el tirón de la Semana Santa.