DESAPARECIDO

Nueva batida este fin de semana en Jarandilla de la Vera intentará localizar a José Antonio Asensio

El sábado 9 de mayo las tareas comenzarán a las 9.00 horas desde la residencia V Centenario.

Redacción

Extremadura |

Nueva batida este fin de semana en Jarandilla de la Vera intentará localizar a José Antonio Asensio
Nueva batida este fin de semana en Jarandilla de la Vera intentará localizar a José Antonio Asensio | Guardia Civil

La Asociación Guardias Civiles Solidarios (AGCS), en colaboración con el colectivo Subiendo Montañas, regresará también el próximo fin de semana, los días 9 y 10 de mayo a Jarandilla de la Vera para continuar la búsqueda de José Antonio Asensio, desaparecido en la localidad cacereña el pasado 2 de abril. Será la cuarta batida organizada por ambas entidades tras analizar los resultados de los dispositivos anteriores.

En esta nueva intervención se llevará a cabo una batida a pie apoyada por drones, perros de búsqueda y detectores de metales, con el objetivo de revisar cerca de 50 hectáreas de terreno y un total de 49 puntos de interés detectados tras el análisis de los levantamientos fotogramétricos realizados en los operativos previos.

Unas 30 personas participarán en el dispositivo y volverán a tener como base el Camping Jaranda, que servirá como lugar de pernocta y punto de coordinación. El sábado 9 de mayo las tareas comenzarán a las 9.00 horas desde la residencia V Centenario

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer