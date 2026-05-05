Nueva batida este fin de semana en Jarandilla de la Vera intentará localizar a José Antonio Asensio

La Asociación Guardias Civiles Solidarios (AGCS), en colaboración con el colectivo Subiendo Montañas, regresará también el próximo fin de semana, los días 9 y 10 de mayo a Jarandilla de la Vera para continuar la búsqueda de José Antonio Asensio, desaparecido en la localidad cacereña el pasado 2 de abril. Será la cuarta batida organizada por ambas entidades tras analizar los resultados de los dispositivos anteriores.

En esta nueva intervención se llevará a cabo una batida a pie apoyada por drones, perros de búsqueda y detectores de metales, con el objetivo de revisar cerca de 50 hectáreas de terreno y un total de 49 puntos de interés detectados tras el análisis de los levantamientos fotogramétricos realizados en los operativos previos.

Unas 30 personas participarán en el dispositivo y volverán a tener como base el Camping Jaranda, que servirá como lugar de pernocta y punto de coordinación. El sábado 9 de mayo las tareas comenzarán a las 9.00 horas desde la residencia V Centenario