Activado un operativo tras huir un hombre durante un control cerca de Serradilla

La Guardia Civil ha activado un dispositivo de búsqueda para localizar a un varón que se ha dado a la fuga durante un control rutinario y que podría encontrarse en el entorno de Serradilla (Cáceres).

El Ayuntamiento de Serradilla ha emitido un bando municipal, a petición de la Guardia Civil, en el que solicita la colaboración ciudadana para localizar a esta persona, descrita como un hombre con vestimenta oscura, gorra y mochila negra.

En el mismo bando se pide a los vecinos que, en caso de verlo, se pongan en contacto con la Guardia Civil a través del teléfono 062.

Asimismo, fuentes del instituto armado han indicado que el dispositivo "continúa en marcha", a la vez han pedido a los vecinos que comuniquen cualquier información relevante a las fuerzas de seguridad.