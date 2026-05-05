SUCESOS

Activado un operativo tras huir un hombre durante un control cerca de Serradilla

El Ayuntamiento de Serradilla ha emitido un bando municipal, a petición de la Guardia Civil, en el que solicita la colaboración ciudadana para localizar a esta persona, descrita como un hombre con vestimenta oscura, gorra y mochila negra.

Redacción

Extremadura |

Un coche de la Guardia Civil
Un coche de la Guardia Civil | EFE/Archivo

La Guardia Civil ha activado un dispositivo de búsqueda para localizar a un varón que se ha dado a la fuga durante un control rutinario y que podría encontrarse en el entorno de Serradilla (Cáceres).

El Ayuntamiento de Serradilla ha emitido un bando municipal, a petición de la Guardia Civil, en el que solicita la colaboración ciudadana para localizar a esta persona, descrita como un hombre con vestimenta oscura, gorra y mochila negra.

En el mismo bando se pide a los vecinos que, en caso de verlo, se pongan en contacto con la Guardia Civil a través del teléfono 062.

Asimismo, fuentes del instituto armado han indicado que el dispositivo "continúa en marcha", a la vez han pedido a los vecinos que comuniquen cualquier información relevante a las fuerzas de seguridad.

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