Los mir empezarán este lunes a elegir su plaza, con 235 en Extremadura

El Ministerio de Sanidad empezará este lunes, 4 de mayo, a adjudicar de forma presencial y telemática las 9.275 plazas de formación sanitaria especializada (FSE) en Medicina, de las que 235 se ofertan en Extremadura, más del 40 % de Medicina Familiar y Comunitaria.

El Ministerio inició el pasado 23 de abril la adjudicación de las 12.362 plazas de formación sanitaria especializada (FSE) con Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física, a las que siguieron Enfermería el día siguiente y este lunes Medicina.

En su conjunto, Extremadura oferta 320 plazas, de las que 233 son para médicos internos residentes en el Servicio Extremeño de Salud (SES), a las que hay que sumar dos plazas más en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Badajoz y Cáceres, dependientes del Ministerio de Justicia.

Las plazas más numerosas en esta comunidad corresponden a Medicina Familiar y Comunitaria (98), Pediatría (10), Medicina Interna (9) y Anestesiología y reanimación (8), entre otras muchas especialidades, a las que se incorpora este año la nueva especialidad de Urgencias y Emergencias, con una plaza en Cáceres y otra en Badajoz.

Por Áreas de Salud, Badajoz concentra un total de 90 plazas elegibles y Cáceres reúne 63, seguidas por las Áreas de Salud de Mérida (27), Don Benito-Villanueva (21), Plasencia (16), Llerena-Zafra (6), Navalmoral de la Mata (6) y Coria (4).

Los aspirantes de cualquiera de las titulaciones tomarán posesión de sus plazas los días 4 y 5 de junio, aunque en las comunidades donde el 4 sea festivo, el plazo será los días 3 y 5.

El inicio del periodo formativo será el 5 de junio de 2026 para todos los residentes, según el calendario publicado por el Ministerio de Sanidad.

Podrán realizar la solicitud de adjudicación de plaza tanto por medios electrónicos, en cuyo caso podrá presentarse y modificarse hasta el momento en que se inicie la sesión correspondiente a su número de orden, como mediante comparecencia presencial, personalmente o a través de representante debidamente acreditado.

Sanidad recomienda, no obstante, que la solicitud se realice por medios electrónicos, incluso en el caso de que posteriormente se comparezca de forma presencial en la sede del Ministerio.

La adjudicación de plazas, del 4 al 27 de mayo en el caso de Medicina, se efectuará por riguroso orden de puntuación, y se entenderá que renuncian a su prioridad aquellas personas que no formalicen su solicitud en plazo por ninguna de las vías habilitadas. Una vez adjudicada, tendrá carácter definitivo y no podrá ser modificada ni sustituida por otra.