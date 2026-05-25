Las principales agencias europeas de energía se reunirán en Extremadura en 2027

La Federación Europea de Agencias y Regiones para la Energía y el Medio Ambiente (FEDARENE) ha anunciado que Extremadura será la sede de su Asamblea General de 2027, un encuentro que reúne cada año a representantes de agencias de energía e instituciones europeas vinculadas a la transición energética y la acción climática.

El anuncio se ha realizado esta semana en la ciudad italiana de Módena, donde se ha celebrado la edición de 2026. Rachel Tully, responsable de proyectos europeos de AGENEX, ha presentado la candidatura extremeña y algunos detalles de la próxima edición, que se celebrará durante el mes de mayo de 2027.

FEDARENE, fundada en 1990, constituye la principal red europea de agencias regionales y locales de energía y medio ambiente. En la actualidad, cuenta con más de 90 miembros de 24 países europeos. La federación actúa como un puente directo de cooperación entre las regiones y las instituciones de la Unión Europea para el diseño e impulso de las políticas de neutralidad climática y la captación de fondos comunitarios.

La elección de la candidatura extremeña como sede de la próxima edición supondrá un escaparate para compartir los avances que está consiguiendo la región en el despliegue de energías renovables y en el impulso del autoconsumo y la eficiencia energética en el sector público y residencial. La cita también permitirá reforzar la colaboración con entidades de todo el continente de cara a futuras convocatorias de fondos europeos.

AGENEX, organismo adscrito a la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, se incorporó formalmente a FEDARENE en 2023, durante la Asamblea General celebrada en Kilkenny (Irlanda). A esta red europea pertenecen también otras trece agencias regionales y locales españolas, como la del País Vasco, Castilla y León o Andalucía, que se ha unido este año.