Extremadura suma varios premios en vinos, aceites y vinagres en el certamen CINVE 2026

El aceite extremeño Vieiru Ecológico DOP Gata-Hurdes 2026, de Almazara As Pontis, ha logrado el premio 'Gran CINVE AOVEs Ecológicos' en la edición 2026 del certamen internacional CINVE, cuya gala de entrega de premios se ha celebrado en Madrid.

El galardón sitúa al aceite producido en Extremadura entre los mejores aceites ecológicos del certamen internacional, que este año ha celebrado sus sesiones de cata en la ciudad de Cáceres y ha reunido muestras de distintos países y comunidades autónomas.

Además del reconocimiento a Vieiru Ecológico DOP Gata-Hurdes, productores extremeños han obtenido varias medallas en distintas categorías de vinos, aceites y vinagres.

En vinos tranquilos, las medallas gran oro recayeron en Hotazel Syrah/Cabernet Sauvignon 2022, de Bodega Hotazel, y Palacio Quemado Crianza 2023, de Viñas de Alange.

También consiguieron medallas de oro Buche Valle del Raposo 2024, Hotazel Syrah 2025, Jareño Barrica 2024 y Raíces de Extremadura 2024.

En la categoría de vinos espumosos, Sinoble 2023, de Bodegas y Viñedos Pozanco, obtuvo una medalla gran oro, mientras que Maestrino 2025, de Bodegas El Maestrino, logró medalla de oro.

En aceites de oliva virgen extra, además del máximo reconocimiento para Vieiru Ecológico DOP Gata-Hurdes 2026, Sol de Barros Picual Ecológico 2025 consiguió medalla de oro y otros aceites extremeños lograron medallas de plata, entre ellos D11 Lecciana 2025, Jacoliva Coriana Collection 2026, Sol de Barros Carrasqueña Ecológico 2025 y Sol de Barros Coupage '5 Oros' Ecológico 2025.

Asimismo, el Vinagre Agridulce Balsámico 001, de Marqués de Valdueza, fue distinguido con medalla gran oro en la categoría de vinagres.

La gala de entrega de premios tuvo lugar en el Hotel Intercontinental de Madrid y reunió a productores, bodegas, almazaras y profesionales del sector agroalimentario procedentes de distintos países.

El certamen CINVE, que cumple 22 años, engloba concursos internacionales de vinos, espirituosos, aceites de oliva virgen extra, vermuts, vinagres y sidras.