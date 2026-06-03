PP y Vox alcanzan un acuerdo para gobernar en Castilla y León

El PP y Vox han cerrado ya su acuerdo de gobierno de coalición para Castilla y León y lo anunciarán este mediodía, han confirmado fuentes de la negociación.

Serán el presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y candidato a la investidura del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y el actual portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, quienes anunciarán ese acuerdo en una comparecencia conjunta en las Cortes de Castilla y León.

Tras unas intensas jornadas de negociación, ambos anunciarán tanto el contenido del acuerdo, similar a los alcanzados por los mismos partidos en Extremadura y Aragón, como el reparto de los departamentos y los plazos en que piensan cumplir cada compromiso, han añadido las mismas fuentes.

Una Vicepresidencia para Vox y la prioridad nacional

Raúl Rodríguez detalla desde Onda Cero Valladolid que habrá una comparecencia a partir de las 12:00 horas en la sede de las Cortes de Castilla y León, donde Mañueco y Pollán darán cuenta del pacto alcanzado entre las dos formaciones. Por el momento, se prevé que existirá una Vicepresidencia para Vox, con áreas en materias de inmigración y en la que entre la prioridad nacional, tal como han establecido en otras regiones en los ejecutivos entre populares y la formación de Santiago Abascal.

Además, se barajan dos consejerías para Vox, que previsiblemente serían de agricultura y ganadería, así como de cultura y turismo.