El PP de Mañueco crece y gana en Castilla y León, el PSOE revierte la tendencia a la baja y Vox sufre un frenazo

La noche electoral en Castilla y León prometía un recuento que confirmaba de nuevo la tendencia de las últimas citas electorales en nuestro país, pero ha acabado tornándose en lo contrario. Unas elecciones autonómicas que rompen con lo establecido en Extremadura y Aragón, pero que llegan a la misma conclusión: PP y Vox deben ir de la mano para formar gobierno.

Lo llamativo de Castilla y León es que PSOE y Vox han vivido destinos opuestos a los de otras regiones. Ni los socialistas han sufrido un varapalo como sí ocurrió en Aragón, por ejemplo, ni Vox despega como en Extremadura y Aragón. De hecho, el partido liderado por Carlos Pollán en la región se queda prácticamente como estaba y contará con 14 escaños, uno más de los que ya tenía en 2022.

Sin duda, un resultado que supone una decepción por las encuestas y previsiones dentro de la formación verde mientras tienen lugar las negociaciones de las investiduras de Guardiola en Extremadura y de Azcón en Aragón. Los últimos sondeos tras la cita del 15M daban hasta 19 escaños para Vox, por lo que las caras de decepción han sido numerosas en la caseta del partido.

El PSOE le da la vuelta a las previsiones

Carlos Martínez ha logrado algo inaudito para el PSOE en las últimas elecciones, en las que cuenta sus participaciones por bajadas de escaños y miradas a peores resultados históricos, y le da la vuelta a la situación. Hasta dos escaños más obtendrán los socialistas en Castilla y León, con alrededor del 31% del voto, mientras que el PP de Mañueco les supera por dos escaños, siendo el claro ganador con el 35,65% de los votos y 33 asientos en la Cámara.

El frenazo de Vox hará crecerse al PP, que irá con gran fuerza a las negociaciones por la investidura y el gobierno para castellanos y leoneses. "El PP ha ganado las elecciones y esta tierra será libre del sanchismo", ha llegado a decir Mañueco al conocer los resultados los comicios. Despejada la 'no incógnita', que nunca existió, queda lo evidente. Que los populares no mirarán al PSOE para una posible abstención, sino que buscarán la suma de Vox para formar gobierno, pero en unas condiciones de negociación más ventajosas y cómodas que en otras comunidades.

La nada en la izquierda y varapalo para Soria Ya

En el otro lado de la izquierda, solo cabe un solar. Podemos cae sin representación y deja en 0 su único escaño logrado en 2022, al igual que en la unión de Izquierda Unida-Sumar (En Común), que cuentan con apenas un 2,2% de los votos y no estarán representados en el parlamento de la región. A la izquierda no le da y no hay socio posible para un PSOE muy solo.

Así, los 42 escaños necesarios para la mayoría absoluta solo podrán ser accesibles para el binomio PP-Vox, sin suma posible a la izquierda ni de otras formaciones. Soria Ya también sufre un varapalo y frena la sangría de votos al permanecer con un solo escaño en estos comicios. Unión por el Pueblo Leonés (UPL) se mantiene en 3 y X Ávila también se queda con 1 escaño, igual que en 2022.