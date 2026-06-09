Fernández Mañueco es investido presidente de Castilla y León tras un acuerdo entre PP y Vox

Alfonso Fernández Mañueco ha sido investido presidente de Castilla y León gracias a los apoyos de los 33 procuradores del PP y los 14 Vox, y los votos en contra del resto de partidos con representación en el Parlamento autonómico -PSOE, con 30 escaños; UPL, con tres, y Soria ¡Ya! y Por Ávila, con uno en cada caso-.

La investidura de Mañueco llega tras el acuerdo alcanzado el pasado 3 de junio entre ambas formaciones. El pleno de investidura ha empezado a las 12:00 horas y ha continuado por la tarde, con las intervenciones de PSOE, Mixto, Vox y las réplicas de Mañueco y ha terminado a las 20:40 horas con la votación.

Fernández Mañueco afrontará así su tercer gobierno en coalición y el segundo en concreto con los de Santiago Abascal, socios de gobierno en la primera mitad del mandato precedente --dejaron los gobiernos autonómicos el 11 de julio de 2024 desde cuando el PP se quedó en solitario y en minoría-- y de nuevo ahora tras el acuerdo "diáfano y transparente" alcanzado por los dos partidos, en palabras del candidato.

Última legislatura de Mañueco, a no ser que se modifique la norma

Con su investidura, Fernández Mañueco encarará además el que puede ser su último mandato como presidente de la Junta de Castilla y León ya que, salvo modificación o derogación de la norma o convocatoria muy anticipada de nuevas elecciones, la Ley del Estatuto de los Altos Cargos aprobada en 2016 por el último gobierno de Juan Vicente Herrera limita a ocho años la permanencia en un cargo.

En el caso de que no se derogara la ley del Estatuto del Ato Cargo, Mañeco podría volver a concurrir a la Presidencia de la Junta con un adelanto muy anticipadode las elecciones que, según establece el artículo 37 del Estatuto de Autonomía, no podrá convocar comicios antes de que transcurra un año desde la anterior disolución de la Cámara --fue el 19 de enero de 2026-- ni durante el primer período de sesiones de la Legislatura.

El nombramiento de Mañueco como presidente llega 80 días después de la celebración de las elecciones, el pasado 15 de marzo. La primera investidura se produjo en 2019, cuando también consiguió la presidencia de la Junta con el apoyo de Ciudadanos. Si bien este gobierno se rompió en 2021 y Mañueco se vio obligado a adelantar las elecciones a febrero de 2022. En estos comicios pactó con Vox, que también rompió el acuerdo, y el presidente tuvo que acabar la legislatura en solitario.