Los tres ejes del programa electoral de IU-Sumar en las elecciones de Castilla y León 2026

La coalición formada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo, con Juan Antonio Gascón como candidato, se presenta como una "izquierda alternativa" que quiere ser la voz en las Cortes de la "gente de abajo". Su programa electoral gira en torno a tres grandes ejes prioritarios, buscando hacer frente a problemas como la despoblación y la defensa de los servicios públicos: vivienda digna y freno del éxodo juvenil; sanidad pública y cuidados; y, finalmente, libertad y defensa del territorio.
Repasamos en detallamos las principales claves y propuestas del programa electoral de la coalición.
Eje 1: Vivienda digna y lucha contra el éxodo juvenil
Este eje es central en la campaña, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y atraer/retener a la población joven. Sus propuestas son:
- Movilización de vivienda pública: ponen en marcha un ambicioso plan para movilizar 20.000 viviendas en toda la comunidad en los próximos cuatro años.
- Limitación de precios: proponen limitar el alquiler para que no supere el 30% de la renta de los inquilinos.
- Apoyo a la juventud: crearían una renta universal de 3 años para jóvenes que decidan quedarse o regresar a Castilla y León.
- Colaboración público-privada: plantean la colaboración con pequeños propietarios para movilizar viviendas, combatiendo la especulación de los grandes fondos de inversión.
Eje 2: Sanidad Pública y cuidados
La coalición hace una defensa de una sanidad pública y de calidad; y ponen especial atención al medio rural:
- Refuerzo de Atención Primaria: buscan aumentar la inversión para garantizar citas médicas en los centros de salud en menos de 48 horas.
- Reversión de privatizaciones: Proponen el "freno y reversión" de las privatizaciones sanitarias, criticando la gestión que ha favorecido a empresas privadas como Quirón o Recoletas.
- Salud mental: aumentarían los recursos destinados a la salud mental en la comunidad .
- Incentivos para profesionales: establecerían incentivos para atraer y fijar profesionales sanitarios en el medio rural, asegurando la cobertura en cada pueblo y comarca.
Eje 3: Libertad, defensa del territorio y medio rural
Este bloque combina avances en derechos sociales con un modelo de desarrollo sostenible y respetuoso con el territorio. Por ello apuestan por:
- Derechos y libertades: defienden el derecho al aborto en los centros públicos y la creación de una ley LGTBIQA+ autonómica.
- Fiscalidad y territorio: proponen una ley para que las grandes fortunas y proyectos extractivos tributen en la comunidad, y la paralización de macroproyectos que exploten el territorio, como ciertas plantas de biogás que consideran contaminantes.
- Empleo rural y gestión forestal: apuestan por un programa de empleo garantizado en los municipios y por mejorar las condiciones laborales de los bomberos forestales para garantizar un trabajo continuo y estable que ayude a fijar población.
- Modelo agroalimentario: efienden un modelo basado en el fortalecimiento de cooperativas y pequeños negocios, frente a las grandes empresas.
- Compromiso con los Derechos Humanos: han mantenido reuniones con Amnistía Internacional para canalizar propuestas en materia de protección a las mujeres y lucha contra el cambio climático.