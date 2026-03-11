Así es Juan Gascón, el profesor que aspira a conseguir que IU-Sumar tenga representación en las elecciones de Castilla y León 2026

Tras la ruptura del acuerdo que llevó a Izquierda Unida y Podemos a presentarse en coalición en los anteriores comicios, las elecciones del próximo 15 de marzo verán al espacio progresista presentarse en dos candidaturas.

Juan Gascón será el candidato de la coalición entre Izquierda Unida, Sumar y Verdes-Equo (IU-SMR) a la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

Coordinador general de Izquierda Unida en Castilla y León y referente autonómico del espacio político articulado en torno a Sumar, Gascón representa la apuesta de la izquierda alternativa para mantener su presencia en las Cortes.

En la política, sin abandonar las aulas

Gascón, nacido en Alcañiz en 1975, estudió Ingeniería Técnica Informática de Sistemas en la Universidad de Zaragoza, aunque lleva más de 20 años viviendo en Palencia, donde dio sus primeros pasos en política.

Casado y con dos hijos, el líder de Izquierda Unida es docente "por vocación" y enseña informática en un instituto público de Miranda de Ebro.

Ha militado en CCOO, el Foro Social de Palencia y Profesionales Cristianos, un movimiento integrado dentro de Acción Católica.

Los otros candidatos en las elecciones

Gascón inició su actividad política en el ámbito municipal, siendo concejal en el Ayuntamiento de Palencia entre 2011 y 2018. Ese bagaje municipalista ha marcado su discurso, con especial atención a los problemas de financiación de los ayuntamientos, la cohesión territorial y la defensa del mundo rural.

En 2020, fue elegido coordinador general de Izquierda Unida de Castilla y León y concurrió a las elecciones a la Junta en 2022 encabezando la lista por Burgos, sin conseguir escaño.

Un espacio a la izquierda del PSOE

En octubre de 2023 presentó en Palencia un documento para la creación de un frente amplio de izquierdas orientado a conformar una alternativa al Gobierno del Partido Popular y Vox en la Junta, tras décadas de gobiernos de la derecha en la comunidad. La propuesta, respaldada por el 70 % de la Coordinadora Regional de IU, planteaba iniciar un proceso democrático y participativo que integrara a partidos, colectivos sociales y personas a título individual para articular una fuerza suficiente para disputar el poder autonómico y abordar los problemas que, en su opinión, afectan al territorio, especialmente en servicios públicos y desigualdades territoriales.

Pese a ser un firme defensor de la confluencia de las izquierdas, los partidos progresistas se presentarán por separado en estas elecciones, dejando un escenario incierto donde, según las encuestas, tanto Podemos como Sumar podrían desaparecer del arco parlamentario tras la cita con las urnas.

La candidatura de IU-Sumar compite por consolidar un espacio propio a la izquierda del PSOE, defendiendo un programa de transformación social más amplio y una agenda económica basada en mayor intervención pública y progresividad fiscal.