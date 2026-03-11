Carlos Martínez, el candidato 'no sanchista' en las elecciones de Castilla y León que aspira a frenar la sangría del PSOE

Carlos Martínez Mínguez (Soria, 1973) será el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las elecciones autonómicas de 2026 en Castilla y León. Alcalde de Soria desde 2007, su perfil está marcado por una larga trayectoria municipalista y por una proyección creciente dentro del socialismo castellano y leonés.

Su designación como candidato responde a una estrategia de renovación del PSOE autonómico, que busca recuperar el Gobierno regional tras décadas de predominio del Partido Popular.

Un alcalde con mayoría consolidada

Carlos Martínez inició su andadura en política afiliándose con 23 años al Partido Socialista. Aunque estudió Ingeniería Técnica Agrícola, no finalizó sus estudios y con 26 años fue elegido concejal en el ayuntamiento soriano. Desde 2002 a 2017 fue también secretario provincial del PSOE en Soria.

Tras la pérdida de la alcaldía por los socialistas en 2003, fue portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Soria, cargo que compatibilizó con el de procurador por Soria en las Cortes de Castilla y León.

En 2007 fue candidato a la Alcaldía de Soria, convirtiéndose en uno de los alcaldes más jóvenes de una capital de provincia en España. Revalidó el cargo en sucesivas convocatorias, con cuatro mayorías absolutas en 2011, 2015, 2019 y 2023. Su gestión municipal ha estado centrada en políticas de desarrollo urbano sostenible, dinamización económica y servicios públicos de proximidad, en una ciudad de tamaño medio que comparte muchos de los desafíos estructurales de la comunidad: despoblación, envejecimiento y necesidad de diversificación económica.

Esa experiencia le ha permitido proyectar una imagen de gestor cercano, con discurso pegado al territorio y conocimiento directo de los problemas de la España vaciada.

Liderazgo en el PSOE de Castilla y León

Además de su papel institucional, Martínez ha desempeñado responsabilidades orgánicas dentro del PSOE regional, hasta convertirse en una de las referencias del partido en Castilla y León. Su candidatura simboliza un intento de reforzar el perfil territorial del PSOE frente a la larga hegemonía popular en la Junta.

El partido aspira a capitalizar el desgaste del gobierno autonómico y a movilizar tanto el voto urbano como el rural, con un mensaje centrado en la cohesión territorial y el refuerzo de los servicios públicos.

Despoblación y servicios públicos como bandera

La despoblación es uno de los ejes centrales de su discurso político. Desde Soria, la provincia con menor densidad de población de España, Martínez ha defendido políticas activas para fijar población, mejorar la conectividad digital y garantizar servicios básicos en el medio rural.

Martínez ha llevado las reivindicaciones a distintas instancias internacionales. Es miembro del Comité Europeo de las Regiones desde 2024 y participa también en las comisiones COTER (Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE) y ECON (Comisión de Política Económica).

Es vocal en el Consejo de Europa del Consejo de Poderes Locales y Regionales (CPLRE) y fue elegido Enviado Especial para la Nueva Agenda Urbana ante la ONU.

También es miembro del comité político del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) y vicepresidente de la comisión internacional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En clave autonómica, ha planteado la necesidad de reforzar la sanidad pública, la educación y el transporte como herramientas para combatir la desigualdad territorial. Su planteamiento combina la reivindicación de mayor financiación y planificación estratégica con una apuesta por la transición ecológica y el desarrollo sostenible como oportunidades económicas.

Un perfil municipalista frente a la política de bloques

En contraste con la actual etapa de encuentros y desencuentros entre el PP y Vox en la Junta, el candidato socialista busca proyectar una imagen de centralidad y gestión pragmática. Su trayectoria local le permite reivindicar acuerdos transversales en el ámbito municipal, aunque el escenario autonómico se presenta más polarizado.

De cara a 2026, Martínez afronta el desafío de ampliar el espacio electoral del PSOE en una Comunidad tradicionalmente conservadora y de convertir el impulso local en respaldo autonómico.

La prueba autonómica

Las próximas elecciones serán su primera gran cita como aspirante a presidir la Junta. Con una carrera política forjada en el ámbito municipal y un discurso centrado en la cohesión territorial, Carlos Martínez Mínguez intentará convencer al electorado de que su modelo de gestión local puede trasladarse al conjunto de Castilla y León.

El objetivo socialista es abrir un nuevo ciclo político en la Comunidad y recuperar la Junta, gobernada por los populares desde 1987. La incógnita será si el liderazgo municipalista logra traducirse en una mayoría suficiente para disputar el Gobierno autonómico en un escenario político muy polarizado, con una derecha predominante en la Comunidad y una izquierda que se presenta a las elecciones fragmentada en varias candidaturas.