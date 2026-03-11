Así es Angel Ceña, candidato de Soria Ya en las elecciones de Castilla y León 2026: contra el "abandono institucional"

José Ángel Ceña Tutor (Soria, 1967) repite como candidato y portavoz de la agrupación de electores Soria ¡Ya! para estas elecciones autonómicas en Castilla y León. Su irrupción en la política autonómica en 2022 marcó un hito al convertirse en la fuerza más votada en su provincia.

Gran lector y colchonero

Ceña se ha descrito a sí mismo en varias entrevistas como una persona "con raíces profundas en Soria", puesto que destaca su apego "a la familia, los amigos y la provincia de Soria". Una descripción que encaja con su reclamo político, como uno de los líderes de la llamada "España Vaciada".

Entre sus aficiones, destaca la lectura y es un reconocido aficionado al fútbol, especialmente al Atlético de Madrid y seguidor del Club Deportivo Numancia de Soria. También practica running y ha participado en maratones.

Trayectoria profesional y política

Licenciado en Derecho y en Historia por la Universidad de Valladolid, Ceña ha desarrollado la mayor parte de su carrera como funcionario público, desde 1992, como jefe de Inspección de Transportes. Un perfil que él mismo destaca como el de una "persona normal con un trabajo normal" .

Su carrera política es relativamente reciente y está intrínsecamente ligada al movimiento ciudadano contra la despoblación. Comezó en 2019, momento en el que se incorporó a la plataforma Soria ¡Ya!, motivado por su participación en la histórica manifestación de la "Revuelta de la España Vaciada" en Madrid. Y en 2022, fue elegido en asamblea para encabezar la lista de la agrupación regionalista.

Actualmente, es procurador en las Cortes de Castilla y León y Portavoz del Grupo Parlamentario UPL - Soria ¡Ya! (desde 2022). De cara a las elecciones autonómicas del 15 de marzo de 2026, fue reelegido como candidato en un proceso de primarias, donde obtuvo el 89% de los votos de los afiliados.

Posicionamiento Político

Uno de los aspectos más definitorios de Ángel Ceña es su rechazo al eje tradicional izquierda-derecha, ya que su discurso se centra en Soria y en el "abandono institucional" que ha sufrido la provincia por parte de los sucesivos gobiernos de PP y PSOE, tanto de la Junta como de España.

Esta posición, le situá como !partido bisagra!, ya que se ha mostrado dispuesto a apoyar al Partido Popular o al PSOE para investir un presidente, pero siempre a cambio de compromisos firmes y verificables para Soria, no una abstención gratuita . Eso sí, descartan cualquier tipo de acuerdo con Vox, a quien acusan de tener un discurso "vacío" para la provincia .

Una de sus principales reivindicaciones es la despoblación, tema del que ha hecho su estandarte al solicitar la aprobación de una ley de medidas integrales contra ella, que incluya incentivos empresariales, fiscales y de vivienda para atraer y fijar población.

Ángel Ceña es un ejemplo del surgimiento de líderes de la llamada "España Vaciada", que basan su discurso en la defensa del territorio por encima de las siglas partidistas tradicionales, buscando ser la "llave" que obligue a los grandes partidos a atender las necesidades de su provincia.