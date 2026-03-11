Así es Miguel Ángel Llamas, candidato de Podemos en las elecciones de Castilla y León 2026

Tras no revalidar su pacto de la pasada legislatura con Izquierda Unida, Podemos se presentará a las próximas elecciones a las Cortes de Castilla y León junto a Alianza Verde.

Miguel Ángel Andrés Llamas (Melilla, 1987) es el candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las elecciones convocadas para el 15 de marzo. Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, Llamas combina una sólida trayectoria académica con experiencia jurídica, activismo social y liderazgo político reciente en su partido.

Formación académica y experiencia profesional

Llamas se trasladó con su familia a Salamanca a los 12 años y allí desarrolló su formación universitaria, obteniendo licenciaturas en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración, dos másteres y un doctorado con una tesis distinguida con el VII Premio Internacional de Investigación Instituto García Oviedo. Tras finalizar sus estudios, ejerció durante siete años como abogado, colaborando con organizaciones de consumidores y logrando soluciones para miles de afectados por prácticas bancarias abusivas.

Además de su labor profesional, ha sido árbitro de consumo en Castilla y León y ha participado en procesos de asesoría jurídica institucional. Actualmente, compagina su labor docente con el cuidado de su hijo y su actividad política desde Zamora, donde reside.

Los otros candidatos en las elecciones

Liderazgo en Podemos Castilla y León

Llamas llegó a la coordinación autonómica de Podemos Castilla y León en 2025, tras imponerse con más del 84 % de los votos en la Asamblea Ciudadana Autonómica del partido, sustituyendo a Pablo Fernández. Su proyecto, bajo el lema “Transformar Castilla y León”, fue aprobado por amplia mayoría y se centró en reivindicar el papel de Podemos como motor de cambio político frente a décadas de gobiernos del PP en la Comunidad.

Antes de liderar el partido autonómico, Llamas había sido responsable de la Secretaría de Programa y militante activo desde 2014, participando desde las bases en debates sobre democracia, justicia fiscal y participación ciudadana.

Un proyecto de cambio estructural

La candidatura de Llamas se presenta en coalición con Alianza Verde, con la aspiración de ampliar la representación de la formación morada más allá del único escaño obtenido en la legislatura anterior. El equipo impulsa un programa electoral articulado en torno a seis pilares clave:

Defensa y mejora de los servicios públicos.

Garantía de una vivienda digna y asequible.

Liderazgo público en la economía.

Cohesión y repoblación del territorio.

Lucha contra la corrupción.

Creación de nuevos derechos para democratizar la sociedad.

Frente a la fragmentación tradicional en el espacio progresista, Llamas ha defendido una estrategia propia, sin coalición con Izquierda Unida para estas elecciones autonómicas, calificándola como “muy improbable” dada la actual situación política estatal, aunque reiterando su voluntad de disputar las urnas con ambición.

Posicionamientos y desafío electoral

En campaña, Llamas ha subrayado que Podemos-Alianza Verde no se conforma con mantener su presencia actual en las Cortes y quiere disputar un papel más relevante de cara al futuro. Su discurso insiste en la necesidad de abordar problemas estructurales de Castilla y León, como el deterioro de servicios públicos, la crisis de la vivienda, la despoblación y la falta de oportunidades económicas para jóvenes y familias.

Asimismo, ha denunciado ataques a su vida privada provenientes de sectores de ultraderecha, presentando acciones legales para protegerse frente a estas prácticas, lo que muestra las tensiones que atraviesa la precampaña autonómica.

Un perfil para reactivar la izquierda en la comunidad

Miguel Ángel Llamas representa un intento de renovación de Podemos en Castilla y León, con una mezcla de experiencia académica, trayectoria profesional en derecho y un enfoque político centrado en la transformación social y territorial. En un contexto electoral marcado por la competitividad entre bloques y la fragmentación del Parlamento, su candidatura aspira a consolidar a la formación morada como fuerza progresista relevante en la comunidad, pese a los pronósticos poco halagüeños de las encuestas.