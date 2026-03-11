Así es Carlos Pollán, candidato de Vox en las elecciones de Castilla y León 2026

Carlos Pollán Fernández (León, 1967) es el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2026. Presidente de las Cortes de Castilla y León desde 2022 gracias al acuerdo de gobierno entre Vox y el Partido Popular, su figura ha sido una de las más visibles de la formación en la comunidad durante la actual legislatura.

Su candidatura representa la voluntad de Vox de consolidar su implantación territorial y reforzar su peso político en una región donde logró un resultado decisivo en los últimos comicios.

Del balonmano a la primera línea política

Nacido en León e hijo de un minero, Pollán está separado y tiene dos hijos. Es licenciado en Derecho y graduado social, lo que le permitió desarrollar una carrera profesional como asesor laboral y empresario desde mediados de los años noventa hasta su entrada en la política autonómica.

Antes de entrar en política, Pollán estuvo vinculado durante décadas al deporte: fue jugador, entrenador y presidente del club de balonmano Ademar León desde 2009 hasta 2013. Bajo su presidencia, el equipo atravesó graves dificultades económicas y terminó acogido a concurso de acreedores.

Su salto a la política llega en 2019, el año que Vox consigue representación por primera vez en las Cortes castellanoleonesas. Pollán es elegido presidente provincial del partido en León y se presenta sin éxito a la alcaldía de Sariegos. Ocupa también el quinto puesto en la candidatura del partido a las Cortes, quedando sin puesto en la cámara de representación al conseguir la formación de los de Abascal un solo escaño.

Los otros candidatos en las elecciones

En las elecciones autonómicas de 2022 encabezó la lista por su provincia y accedió a las Cortes de Castilla y León como procurador. Poco después, gracias al acuerdo electoral entre Vox y el Partido Popular, fue elegido presidente de las Cortes regionales, cargo que ha ejercido desde entonces pese a la ruptura con los populares en 2024.

Su ascenso a candidato autonómico en 2026 fue ratificado por el Comité Ejecutivo Nacional de Vox, que confió en él como líder tras la salida del anterior candidato, Juan García-Gallardo.

El papel de Vox en el Gobierno autonómico

La entrada de Vox en el Ejecutivo autonómico supuso un hito político al tratarse del primer gobierno de coalición entre ambas formaciones en España. Aunque Pollán no forma parte del Consejo de Gobierno, su posición al frente de las Cortes le ha otorgado relevancia institucional en el equilibrio de la legislatura.

El partido ha centrado su acción política en la defensa del sector primario, la crítica a determinadas políticas ambientales y la reivindicación de una agenda vinculada a la identidad nacional y la unidad de España. En Castilla y León, Vox ha puesto especial énfasis en el mundo rural, la caza, la ganadería y la oposición a lo que considera exceso de regulación.

Un perfil ideológico definido

A diferencia de otros candidatos con larga trayectoria orgánica en partidos tradicionales, Pollán representa el perfil de dirigente surgido al calor del crecimiento de Vox en la última década.

La trayectoria de Pollán no está exenta de polémicas. Una de las más mediáticas fue su exigencia de retirar las banderas LGTBIQ+ colocadas en las ventanas de los despachos de algunos procuradores socialistas durante el Día del Orgullo, una acción que desencadenó debate público sobre la neutralidad institucional y la visibilidad de simbolismos sociales en espacios parlamentarios.

Además, Pollán ha defendido públicamente que Vox no es un partido de extrema derecha ni populista, sino una formación con una base sólida de votantes, muchos de los cuales provienen del PP, al que considera un partido “progre”.

En línea con la posición nacional de Vox, Carlos Pollán se ha mostrado crítico con el actual modelo de Estado de las Autonomías. Aunque como presidente de las Cortes de Castilla y León ha ejercido un papel institucional dentro del marco autonómico vigente, ha defendido públicamente la necesidad de revisar la estructura territorial del Estado por considerar que genera duplicidades administrativas y desigualdades entre territorios. Su discurso apuesta por reforzar la cohesión nacional y por recentralizar determinadas competencias estratégicas, una posición que contrasta con la defensa del autogobierno que sostienen otras fuerzas políticas en la Comunidad.

La prueba de consolidación

Las elecciones de 2026 serán clave para medir si Vox consolida su espacio electoral en Castilla y León o si su apoyo se reconfigura en un contexto político cambiante. Carlos Pollán afronta la cita con el reto de transformar la visibilidad institucional lograda en la actual legislatura en respaldo directo en las urnas.

En una comunidad donde el voto rural y la fragmentación parlamentaria pueden resultar determinantes, el candidato de Vox buscará presentarse como garante de firmeza ideológica y defensor de un modelo político alternativo al de los partidos tradicionales.