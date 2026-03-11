Alfonso Fernández Mañueco, el candidato del PP en las elecciones de Castilla y León 2026: objetivo, reelección

Alfonso Fernández Mañueco (Salamanca, 1965) volverá a encabezar la candidatura del Partido Popular en las elecciones autonómicas de 2026 en Castilla y León. Presidente de la Junta desde 2019, su figura combina un perfil orgánico, forjado durante décadas en la estructura del partido, con una trayectoria institucional marcada por la gestión municipal y la búsqueda de estabilidad parlamentaria en un contexto político cada vez más fragmentado.

De la política municipal al liderazgo autonómico

Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, la trayectoria profesional y política van de la mano en el currículum del actual presidente de la Junta, quien apenas ejerció como pasante en el despacho familiar durante un breve período.

Hijo de Marcelino Fernández, alcalde de Salamanca y procurador en las cortes franquistas, Mañueco se afilió a las juventudes del Partido Popular con apenas 18 años e inició su carrera política en el ámbito local.

Fue nombrado concejal en el Ayuntamiento de Salamanca en 1995 y diputado provincial pocos días después, asumiendo la vicepresidencia de la Diputación.

Un año más tarde, en 1996, es nombrado presidente de la Diputación de Salamanca por el pleno.

En 1999, repite como concejal de la ciudad, presidente provincial y diputado provincial, simultaneando los tres puestos hasta marzo de 2001, cuando da el salto a la Junta de Castilla y León y es nombrado consejero de Presidencia y Administración Territorial.

En 2011, vuelve a la política municipal para postularse como candidato a la alcaldía de Salamanca, cargo que ocupa entre 2011 y 2018. Esta etapa consolidó su proyección interna dentro del PP regional.

En 2017 asumió la presidencia del PP de Castilla y León y dos años después fue investido presidente de la Junta tras las elecciones autonómicas de 2019. En aquellas elecciones, pese a la victoria del Partido Socialista, Mañueco se hizo con la presidencia en coalición con Ciudadanos, en un acuerdo que reflejaba el nuevo escenario multipartidista.

Los otros candidatos en las elecciones

La legislatura de los pactos

Tras la ruptura del pacto con Ciudadanos y la convocatoria anticipada de elecciones en 2022, Mañueco logró revalidar la Presidencia mediante un acuerdo con Vox, configurando el primer gobierno autonómico de coalición entre ambas formaciones en España. Ese pacto situó a Castilla y León en el centro del debate político nacional y convirtió a la Junta en un referente de las alianzas entre el PP y la formación de Santiago Abascal.

Durante su mandato, el Ejecutivo autonómico ha centrado su discurso en la estabilidad institucional, el apoyo al sector primario, la política fiscal moderada y la defensa de competencias autonómicas. En paralelo, ha afrontado críticas de la oposición por la gestión sanitaria y la situación demográfica.

Economía, campo y fiscalidad como ejes

Mañueco ha defendido una política económica basada en incentivos fiscales, apoyo a empresas y refuerzo del sector agroalimentario, uno de los pilares productivos de la comunidad. Castilla y León mantiene un peso relevante de la industria agroalimentaria y del sector de la automoción, ámbitos en los que el Ejecutivo ha buscado atraer inversión y garantizar estabilidad regulatoria.

La despoblación y el envejecimiento continúan siendo, no obstante, los grandes retos estructurales. El presidente ha apostado por medidas de impulso a la natalidad, apoyo a familias y mejora de la conectividad rural, aunque los indicadores demográficos siguen marcando una tendencia compleja.

Un liderazgo orgánico y de perfil moderado

Dentro del PP, Mañueco representa una generación de dirigentes formados en la política autonómica y municipal, con fuerte implantación territorial. Su liderazgo se apoya en la estructura provincial del partido y en una red institucional consolidada tras décadas de gobierno popular en la Comunidad.

Sus detractores le atribuyen una dependencia excesiva de los pactos con Vox; sus partidarios, en cambio, subrayan su capacidad para garantizar gobernabilidad en un escenario político plural.

Las elecciones de 2026 supondrán una prueba decisiva para Fernández Mañueco. Castilla y León afronta desafíos estructurales, demográficos, económicos y territoriales que trascienden una sola legislatura. El candidato popular buscará presentarse como garantía de continuidad y estabilidad en una comunidad extensa y diversa, donde el voto rural, la gestión de servicios públicos y la situación económica volverán a marcar la agenda.

De esta manera, el dirigente salmantino encara la cita electoral con el objetivo de consolidar el proyecto del PP en la Junta y revalidar la confianza en un contexto político en el que cada escaño puede resultar determinante.