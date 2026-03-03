Mañueco afirma que no quiere "saber nada" de un acuerdo con el PSOE en Castilla y León: "Con ese socialismo no vamos ni a la vuelta de la esquina"

Carlos Alsina ha conversado con el presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del Partido Popular a la reelección, Alfonso Fernández-Mañueco. La entrevista ha comenzado con el análisis de los datos de desempleo publicados este martes. En Castilla y León el paro ha subido ligeramente respecto al mes de enero, pero ha caído de forma considerable en términos interanuales. "Nuestro objetivo es que haya más gente trabajando que nunca y no descansaremos hasta que todas las personas que quieran encontrar empleo lo hagan", ha señalado el presidente autonómico. Además, ha presumido de que los datos de la comunidad son mejores que los del conjunto de España, con mayor alza de la economía y de la afiliación a la Seguridad Social.

Las encuestas para los comicios del 15 de marzo sitúan a Mañueco como ganador. "Nuestro objetivo es un voto más, un escaño más. La encuesta de verdad se elige el 15 de marzo votando", ha afirmado.

Rechaza un posible pacto con el PSOE

El candidato del PSOE ha propuesto al PP firmar antes de las elecciones un acuerdo para que gobierne la lista más votada. Mañueco ha respondido que "esto es una ocurrencia que se está tomando a broma a todas las personas de nuestra tierra". Ha añadido que su aspiración es ganar y gobernar, y se ha mostrado confiado en ello.

"Si el señor Martínez cree que debe gobernar la lista más votada, que vaya a Sánchez y le diga que dimita". Y ha sido tajante: "Yo con este Partido Socialista no voy a pactar ningún gobierno ni ningún acuerdo". Incluso ha remachado: "Con el socialismo de Castilla y León no vamos ni a la vuelta de la esquina".

No obstante, ha mostrado respeto hacia los votantes socialistas y ha defendido que su compromiso es formar "un gobierno para todos, también para los que no nos votan". "Siempre hablo con mucho respeto de todos los votantes. Yo creo que es bueno que gobiernen los que se lo merecen y los mejores", ha señalado.

Durante la conversación ha enumerado varios logros de su Ejecutivo: el transporte público gratuito dependiente de la Junta, la decisión de no cerrar bares en los pueblos con un único establecimiento o la presentación de un programa propio de gobierno. "Nuestra intención es colocar a Castilla y León como una de las tres mejores comunidades para vivir", ha asegurado.

Negociación con Vox

Sobre una posible negociación de investidura, ha recordado que el Partido Popular ha publicado un documento marco que fija que los acuerdos de gobierno deben respetar la estabilidad y el crecimiento. "Yo creo en un gobierno en solitario", ha dicho, defendiendo que la comunidad ha funcionado mejor en esa situación.

"Quien gana es quien tiene que fijar las condiciones con el resto de formaciones políticas". Según ha explicado, el documento va más allá del reparto de sillones y debe garantizar un acuerdo para toda la legislatura. En referencia a la ruptura con Vox en el anterior gobierno regional, ha señalado que "aquí los votantes de Vox se sintieron abandonados, los dejaron a medio camino".

Ha precisado que la concreción de cualquier acuerdo se hará desde el PP de Castilla y León. En la anterior etapa hubo dos consejeros del PP por cada uno de Vox y, a su juicio, quienes necesitaban ese documento marco eran ellos. "A mí me parece bien que se fije un marco estable de negociación entre Vox y el Partido Popular. Nuestra preocupación no es el reparto de sillones, es que haya un proyecto para Castilla y León".

En cuanto a sus discrepancias con Vox, ha defendido el Estado de las autonomías frente a la propuesta de suprimirlo. Ha destacado certezas como la bajada de impuestos —sucesiones o transmisiones—, la gestión eficaz de los servicios públicos y el que considera el mejor sistema educativo de España. Ahora, ha dicho, el objetivo es retener talento con ayudas en los primeros años de universidad, una subvención de 900 euros para la obtención del carné de conducir y ayudas al alquiler para mayores y jóvenes.

En materia migratoria, a preguntas de Alsina sobre el acceso de personas en situación irregular a los servicios públicos y sobre la expulsión de todos los inmigrantes sin papeles, ha criticado tanto la posición "alarmista" de Vox como la ausencia de una política migratoria clara por parte del Gobierno. Ha calificado la regularización masiva planteada por Sánchez como "una cortina de humo", aunque ha matizado: “Los que delinquen deben ser expatriados”.

Respecto al aborto, ha afirmado que su posición es defender una ley homologable a la del resto de países europeos y respetar la decisión de las mujeres.

Guerra entre EEUU e Irán

Para finalizar, Alsina le ha preguntado por el reciente conflicto en Oriente Medio. Mañueco ha coincidido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al señalar que un ataque de Estados Unidos vulnera el derecho internacional, al tiempo que ha celebrado la desaparición de un dictador como el ayatolá Jameneí. No obstante, ha subrayado que España debe tener siempre en cuenta quiénes son sus aliados, en referencia a las maniobras militares de EEUU en las bases de Morón y Rota.