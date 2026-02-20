Quién ganará las elecciones de Castilla y León: el CIS da la victoria al PP aunque augura un empate técnico con el PSOE

El PP ganaría las elecciones del próximo 15 de marzo en Castilla y León según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que le otorga una horquilla de entre 28 y 38 escaños, pero necesitaría de nuevo para gobernar a Vox, que tendría entre 11 y 19 representantes.

El Partido Popular del actual presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ganará las elecciones autonómicas del 15 de marzo por solo un punto porcentual de ventaja con respecto al PSOE, según el barómetro preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este viernes.

Esta es la conclusión de un estudio que se realizó sobre 8.039 entrevistas telefónicas entre el 6 y el 13 de febrero, con un margen de error barajado del 1,1%.

Empate técnico con el PSOE

Según el CIS, el PP ganará las elecciones con el 33,4% de los votos y entre 28 y 38 escaños, frente a los 31 que tiene ahora. El PSOE lograría un empate técnico con el 32,3%, lo que se traduce en entre 26 y 35 procuradores en las Cortes, frente a los 28 actuales.

El PP necesitaría a Vox para gobernar

Vox consolidaría su resultado con un 16,1% y entre 11 y 19 escaños, frente a los 13 que sacó en 2022. Sumar, por su parte, cosecharía un 5,1% que no le garantizaría su presencia en las Cortes. En el mejor de los casos, ascendería hasta los 4 procuradores.

Unión del Pueblo Leonés tendría entre 2 y 4 escaños, con el 4,9% de los votos. Por Ávila y Soria Ya sacarían un 0,7% que les haría pelear por el último escaño de sus respectivas circunscripciones.

La formación soriana incluso perdería representatividad, pues en 2022 logró tres procuradores con un 1,5 por ciento del total de los votos válidos en la comunidad -la encuesta estima un 0,7%-. Por Ávila, con el mismo porcentaje estimado para el próximo 15 de marzo, bajaría 0,4 puntos.

La formación 'Se Acabó la Fiesta', cuya figura más visible en España es Alvise Pérez, se quedaría fuera del parlamento autonómico, según el CIS, con una estimación del 0,8 por ciento.

Situación en Castilla y León

En otros resultados de la encuesta, el 43,6% de los castellanoleoneses señala que la situación actual en Castilla y León es "mala o muy mala", un 42,8% asegura que es "muy buena o buena" y un 12,5% piensa que es "regular".

Respecto a hace 4 años, un 46,6% piensa que la situación general de Castilla y León es igual, un 37,4% asegura que es "peor o mucho peor" y un 14% opina que es "mucho mejor o mejor".