El calendario de las elecciones en Castilla y León 2026: voto por correo, mesas electorales, jornada electoral

El próximo 15 de marzo los castellanoleoneses tienen una cita con las urnas para elegir a sus representantes en el parlamento autonómico, conformado por 81 miembros, denominados procuradores. Actualmente, el Parlamento de Castilla y León está compuesto de esta manera:

Partido Popular (PP): 31 procuradores

Partido Socialista (PSOE): 28 procuradores

Vox: 13 procuradores

Unión del Pueblo Leonés (UPL): 3 procuradores

Soria ¡Ya!: 3 procuradores

Ciudadanos (Cs): 1 procurador

Unidas Podemos: 1 procurador

Por Ávila (XAV): 1 procurador

El calendario electoral

Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) se establecen los siguientes plazos para la cita electoral:

Martes, 20 de enero : publicación del Decreto de convocatoria de elecciones en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL).

: publicación del Decreto de convocatoria de elecciones en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL). Martes, 20 de enero : inicio del plazo de solicitud del voto por correo.

: inicio del plazo de solicitud del voto por correo. Del 20 al 25 de enero : constitución de la Junta Electoral.

: constitución de la Junta Electoral. Viernes, 30 de enero : límite para comunicar coaliciones.

: límite para comunicar coaliciones. Del 4 de febrero al 9 de febrer o: plazo para que las fuerzas políticas presenten sus candidaturas.

o: plazo para que las fuerzas políticas presenten sus candidaturas. Del 14 al 18 de febrero : sorteo de las mesas electorales.

: sorteo de las mesas electorales. Lunes, 16 de febrero : las candidaturas serán proclamadas por las Juntas Electorales Provinciales.

: las candidaturas serán proclamadas por las Juntas Electorales Provinciales. Viernes, 27 de febrero : inicio de la campaña electoral. A partir de ese día se puede difundir propaganda y empiezan los debates electorales.

: inicio de la campaña electoral. A partir de ese día se puede difundir propaganda y empiezan los debates electorales. Jueves, 5 de marzo : finaliza el plazo de solicitud del voto por correo.

: finaliza el plazo de solicitud del voto por correo. Miércoles, 11 de marzo : último día para votar por correo.

: último día para votar por correo. Viernes, 13 de marzo : fin de la campaña electoral.

: fin de la campaña electoral. Sábado, 14 de marzo : jornada de reflexión.

: jornada de reflexión. Domingo, 15 de marzo: jornada de votación en Castilla y León.

¿Cuándo se eligen los miembros de mesa?

Al igual que los suplentes, los presidentes y vocales de las mesas son elegidos por sorteo entre los días vigésimo quinto y vigésimo noveno posteriores a la convocatoria electoral, según recoge la ley. Es decir, en este caso sería entre el 14 y el 18 de febrero.

Las personas designadas disponen de siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona la causa justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo. La Junta resolverá en cinco días y comunicará al interesado su decisión.

Solicitud del voto por correo

Puedes solicitar el voto por correo desde el pasado 20 de enero hasta el 5 de marzo (inclusive). Se podrá hacer en cualquier oficina de Correos o de forma telemática en la web de Correos, aunque será necesario identificar tu identidad con el DNI electrónico o un certificado digital válido.

Recuerda que para pedir la papeleta del voto por correo es obligatorio estar inscrito en el censo electoral, puedes consultar esta información a través de la Oficina del Censo Electoral en el INE y utilizando el certificado digital.

Además, debes tener en cuenta que en el impreso de solicitud se debe indicar la dirección postal a la que se desea que se envíe la documentación electoral.

En el caso de que solicites el voto por correo de forma telemática, Correos dispone de un formulario en su web al que se accede mediante firma electrónica con los sistemas de identificación válidos, los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria y el DNI electrónico (DNI-e).

¿Dónde tengo que ir a votar si resido en Castilla y León?

La Oficina del Censo Electoral remitirá, entre el 16 y el 24 de febrero, la tarjeta censal a todos los electores residentes en Castilla y León. En dicha tarjeta censal figurarán los datos actualizados de su inscripción en el censo electoral, así como la mesa y el local electoral asignados y la dirección correspondiente a la que deberán acudir para ejercer su derecho de voto.

Igualmente, si por algún motivo pierdes tu tarjeta censal, puedes realizar una consulta de forma telemática en la página web del Instituto Nacional de Estadística disponiendo de Cl@ve y podrás acceder a tus datos censales.