Cuándo son las próximas elecciones: de Castilla y León a Andalucía

Aún con la resaca post-votacional por los comicios de Aragón, se puede alzar la vista al frente para observar el camino de elecciones que nos acompañarán durante los próximos meses. Atrás quedan las elecciones extremeñas y las aragonesas, ambas anticipadas, con el PP como "gran" vencedor y el PSOE sumido en un pozo sin fondo.

¿Cuándo son las siguientes elecciones?

Alfonso Fernández Mañueco, durante un acto del PP. | Getty Images

Las elecciones autonómicas en Castilla y León han sido convocadas para el domingo 15 de marzo de 2026, marcando una de las citas políticas más importantes del calendario electoral regional de este año en España. La última vez que se celebraron elecciones en Castilla y León fue en 2022, un 13 de febrero. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, fijó la fecha tras agotar su legislatura.

El Partido Popular llega satisfecho por los buenos resultados en las votaciones celebradas en Extremadura y Aragón, aunque en estos últimos perdieron dos escaños a pesar de haber sido la fuerza más votada. Mañueco, líder regional popular, afronta estos nuevos comicios con positividad y con la esperanza de repetir legislatura cuatro años más. Para estas elecciones, el PP ha iniciado una revolución importante, situando a siete mujeres y dos hombres al frente de las candidaturas provinciales, cuando hace cuatro años, las listas del PP estuvieron encabezadas por siete hombres y dos mujeres.

Por parte del PSOE, Carlos Martínez Mínguez será el encargado de representar a la formación socialista el próximo 15 de marzo. El actual alcalde de Soria afronta unos comicios complicados teniendo en cuenta las anteriores elecciones autonómicas, donde el partido consiguió el peor resultado de su historia. Según sus declaraciones, plantará cara al PP de Mañueco con un "proyecto serio" de prestación de servicios a nivel comarcal, donde cualquier persona cuente con todos los servicios educativos, sanitarios o de transporte.

María Jesús Montero en un acto en Jaén. | Getty Images

Meses después serán las de Andalucía, cuyas últimas elecciones autonómicas tuvieron lugar el 14 de junio de 2022. Aunque todavía no hay fecha definida, sí se sabe que tendrán lugar alrededor del mes de junio. El actual presidente de Junta Andaluza, Juanma Moreno, ha descartado trasladarlas al mes de septiembre y se celebrarán "cuando toca", aunque todavía no ha evaluado qué día serán. "Intentaremos buscar un fin de semana que sea limpio para que la participación sea positiva", aseguraba el líder del PP andaluz que volverá a representar a la formación por tercera vez consecutiva.

En el caso del Partido Socialista, María Jesús Montero será la contrincante de Moreno en estas elecciones andaluzas. La actual vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda tendrá que sortear los baches que ha atravesado el partido en Extremadura y Aragón, aunque los sondeos no son nada favorables. Los analistas señalan que el contexto de la política española a nivel nacional es determinante, como se ha podido observar en las anteriores elecciones autonómicas. Situar a Montero al frente de la candidatura busca amortiguar el desgaste socialista con una figura visible y con experiencia, aunque esa mismo puede hacer que cabe su propia tumba.