Cómo votar por correo en las elecciones de Castilla y León: fechas límite y pasos

El próximo 15 de marzo los castellanoleoneses tienen una cita con las urnas para elegir a sus representantes en el parlamento autonómico, que se encargarán después de designar al nuevo presidente de la Junta de Castilla y León.

Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), están llamados a las urnas 2,38 millones de habitantes de esta comunidad. Esta cifra supone un ligero aumento respecto a las elecciones de 2022, impulsado principalmente por el crecimiento del censo de residentes en el extranjero. De hecho, 194.500 viven fuera de España, siendo electores residentes en el extranjero (CERA) y los electores temporalmente en el extranjero (ERTA).

Pero para votar por correo no tienes que residir necesariamente en el extranjero; también puede ser que durante la fecha del comicio no puedas estar físicamente.

¿Por qué solicitar el voto por correo?

Existen varios motivos por los que una persona puede solicitar el voto por correo en España, todos regulados por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Entre los principales destacan:

Residencia temporal o permanente fuera del municipio de inscripción : por ejemplo, si te encuentras estudiando, trabajando o de viaje en otra ciudad o país durante las elecciones.

: por ejemplo, si te encuentras estudiando, trabajando o de viaje en otra ciudad o país durante las elecciones. Movilidad reducida o enfermedad : personas con problemas de movilidad, enfermedades graves o discapacidad que dificulten acudir personalmente al colegio electoral.

: personas con problemas de movilidad, enfermedades graves o discapacidad que dificulten acudir personalmente al colegio electoral. Desplazamiento laboral : si tu trabajo te impide estar en tu municipio el día de la votación y no puedes delegar tu voto.

: si tu trabajo te impide estar en tu municipio el día de la votación y no puedes delegar tu voto. Residencia en el extranjero : los españoles residentes fuera de España pueden votar por correo a través del sistema CERA (Censo de Españoles Residentes Ausentes).

: los españoles residentes fuera de España pueden votar por correo a través del sistema CERA (Censo de Españoles Residentes Ausentes). Cualquier otra causa que justifique la imposibilidad de acudir al colegio electoral: siempre que se acredite ante la oficina del censo electoral dentro de los plazos establecidos.

Votar por correo: las fechas

Sea cual sea la situación en la que te encuentres, repasamos cómo solicitar el voto por correo y las fechas más relevantes a tener en cuenta. Estas son las fechas para poder votar por correo en las próximas Elecciones a las Cortes de Castilla y León:

El plazo para solicitar el voto por correo comenzó el pasado 20 de enero y estará abierto hasta el 5 de marzo inclusive. Puedes solicitarlo personalmente en tu oficina local de correos o por Internet a través del portal del Instituto Nacional de Estadística. Una vez aceptada tu solicitud, recibirás por correo la documentación electoral (papeletas, sobres, certificado censal, instrucciones…). Si te encuentras temporalmente en el extranjero (elector ERTA), para poder votar desde el exterior, deberás constar como inscrito en la Oficina Consular como no residentes y solicitar la documentación electoral mediante la presentación de un impreso oficial en la Oficina Consular antes del 21 de febrero de 2026.

comenzó el pasado 20 de enero y estará abierto hasta el 5 de marzo inclusive. Puedes solicitarlo personalmente en tu oficina local de correos o por Internet a través del portal del Instituto Nacional de Estadística. Una vez aceptada tu solicitud, recibirás por correo la documentación electoral (papeletas, sobres, certificado censal, instrucciones…). Si te encuentras temporalmente en el extranjero (elector ERTA), para poder votar desde el exterior, deberás constar como inscrito en la Oficina Consular como no residentes y solicitar la documentación electoral mediante la presentación de un impreso oficial en la Oficina Consular antes del 21 de febrero de 2026. El último día para depositar tu sobre con el voto por correo en Correos es el 11 de marzo si resides en España, así como si estás registrado como CERA (residente habitual en el extranjero); el voto por correo debe enviarse de modo que llegue a la Oficina Consular no más tarde del 11 de marzo de 2026. En el caso de que uses la vía de votación presencial en consulado o centro habilitado, se podrá depositar el voto entre el 7 y el 12 de marzo de 2026, ambos inclusive. Ten en cuenta que, a diferencia del voto CERA, los ERTA no pueden votar en urna en el consulado: solo pueden enviar el voto por correo a España. Por lo que, si es tu caso, deberás enviar tu voto por correo, como muy tarde el 11 de marzo de 2026.

Consejos prácticos para solicitar el voto por correo

Si resides en Castilla y León y eres consciente de que no vas a poder acudir presencialmente a votar:

Solicita el voto con tiempo suficiente para que te llegue la documentación.

Rellena correctamente todos los sobres y documentos antes de enviarlos.

Guarda el comprobante de envío que te da Correos, sirve como prueba de que ejerciste tu derecho a votar.

Y ten en cuenta que, si optas por voto por correo, no podrás votar presencialmente el día de las elecciones.