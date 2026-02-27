Elecciones de Castilla y León

La provincia que ha ganado un escaño más en estas elecciones de Castilla y León por su aumento de población

Este cambio hace que el total de procuradores pase de 81 a 82 para la nueva legislatura.

Quién ganará las elecciones de Castilla y León: el CIS da la victoria al PP aunque augura un empate técnico con el PSOE

Alicia Bernal

Madrid |

Las elecciones Castilla y León no solo sirven para elegir a los representantes autonómicos, sino que también constituyen una oportunidad para entender mejor cómo funciona el sistema parlamentario de la comunidad. En cada cita electoral, además del reparto de escaños entre partidos, se producen ajustes derivados de factores como la evolución demográfica.

En estos comicios, uno de los aspectos relevantes ha sido precisamente la modificación en la distribución de procuradores entre provincias, consecuencia directa de los cambios de población registrados en los últimos años.

Comprender este mecanismo permite interpretar con mayor precisión cómo se configura la representación en las Cortes autonómicas..

Además, este año cobra especial relevancia, ya que Castilla y León ha pasado de 81 a 82 procuradores. La provincia que ha ganado uno más respecto al reparto anterior, debido al aumento de población es: Segovia.

La región segoviana ha visto crecer su población por encima de los umbrales establecidos por la Ley Electoral de Castilla y León, lo que le permite pasar de 6 procuradores a 7 en las Cortes regionales.

La figura del procurador

Los procuradores, en el marco de las Cortes autonómicas de Castilla y León, hacen referencia a los representantes políticos autonómicos, es decir, los diputados regionales. Son los ciudadanos que, tras ser elegidos por votación, forman parte de las Cortes de Castilla y León, que es el parlamento autonómico. Estaba compuesto con 81 procuradores.

  • Partido Popular (PP): 31 procuradores
  • Partido Socialista (PSOE): 28 procuradores
  • Vox: 13 procuradores
  • Unión del Pueblo Leonés (UPL): 3 procuradores
  • Soria ¡Ya!: 3 procuradores
  • Ciudadanos (Cs): 1 procurador
  • Unidas Podemos: 1 procurador
  • Por Ávila (XAV): 1 procurador

Los procuradores, una vez elegidos en las elecciones autonómicas, tienen la responsabilidad de ejercer las funciones propias del poder legislativo en Castilla y León. Entre sus cometidos principales están:

  • Ejercer la potestad legislativa: crean y aprueban las leyes que rigen en la comunidad autónoma.
  • Controlar e impulsar la acción del gobierno autonómico (la Junta de Castilla y León): supervisan la labor del gobierno y pueden exigir responsabilidades.
  • Aprobar los presupuestos de la comunidad: deciden sobre las cuentas y los ingresos y gastos de la región para cada año.
  • Elegir al presidente de la Junta de Castilla y León: designan, de entre sus miembros o de fuera, a la persona que presidirá el gobierno autonómico tras las elecciones.

¿Por qué se les llama procuradores y no diputados?

Este nombre tiene una explicación histórica. La Comunidad de Castilla y León adoptó esta denominación al vincular su institución parlamentaria actual con la tradición histórica del Reino de Castilla, donde los representantes de las ciudades en las antiguas Cortes recibían el nombre de "procuradores". De esta forma, se recupera un término con profundo arraigo histórico en la región.

