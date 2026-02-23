Qué dicen las encuestas sobre Castilla y León: El PP ganaría, el PSOE se mantendría y Vox retrocede

Según una encuesta de Sigma Dos para 'El Mundo', Vox no sólo frena la tendencia alcista de los comicios extremeños y aragoneses, sino que el 15 de marzo caería un punto con respecto a su resultado de 2022.

El PP Robaría 11.300 votos al PSOE

La misma encuesta pronostica que le PP volverá a ganar las elecciones en Castilla y león, y lo hará con más margen que hace cuatro años. Así, el PP de Alfonso Fernández Mañueco robaría 11.300 votos al PSOE. Gracias a esos votos que arrancarían al PSOE, los populares ganarían 4,4 puntos.

Además, los populares ganarían 22.300 votos provenientes de Ciudadanos.

Del 31,4% de los votos subirá al 35,8%. Y de los 31 escaños que tiene ahora pasará a una horquilla de entre 32 y 35.

Vox perdería 0,8 puntos

Tras los buenos resultados en los comicios extremeños y aragoneses, Vox perdería en Castilla y León 0,8 puntos y del 17,6% pasará al 16,8% de los votos, aunque mantendrá sus 13 procuradores e incluso podrá sumar uno más, en Soria.

Vox caería porque no seduce a los nuevos votantes ni a los abstencionistas de 2022.

El PSOE se mantendría

A pesar de los malos resultados en Extremadura y Aragón, el PSOE de Carlos Martínez se mantendría prácticamente igual. Según Sigma Dos el PSOE tendría un resultado casi idéntico al de hace cuatro años y del 30% de los votos pasarían al 29,8%.

El sondeo vaticina que puede perder dos procuradores y pasaría de 28 a 26.

Varios escaños bailando por muy pocos votos

Por otro lado, Soria YA, que ahora tiene tres escaños, lograría el 15-M uno o dos. Por Ávila pasaría de tener un escaño y el 1,1% de los votos al 0,8%. Podemos desaparecería de las cortes al pasar del 5,1% al 3,7% de los votos. IU-Sumar conseguiría el 4,5% de los apoyos.