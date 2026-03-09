Así están las encuestas de Castilla y León a una semana de las elecciones: PP y Vox suben y el PSOE se estanca

PP y PSOE en Castilla y León aspiran a revalidar los resultados de 2022 ante un Vox disparado, según las encuestas que se publican este lunes.

Como la de NC Report para 'La Razón', que apunta a un PP con, como mucho, un procurador más que ahora (32) con el 34,5% de los votos y al PSOE perdiendo uno, con 27. Este resultado no acercaría al candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, a la mayoría absoluta, que está 42 procuradores.

El PP necesitaría a Vox para poder Gobernar. El partido de Abascal se situaría en el 19,1% de los votos y obtendría entre 16 y 17 procuradores, tres más que en 2022.

El PSOE obtendría el 28,3% de los votos y conseguiría entre 26 y 27 procuradores. Podemos, que concurre por separado, quedaría fuera de las Cortes con el 2,3% de los votos.

El PP necesitaría a Vox para poder gobernar

Los sondeos de 'El Mundo' y 'ABC' sí apuntan a una subida del PP a 34 procuradores, pero para llegar a los 42 de la mayoría absoluta seguiría necesitando a Vox, que se dispara de los 13 procuradores que tiene ahora hasta un máximo de 18 y rozando el 20% de intención de voto.

Abascal aconseja al PP que deje de criticar a Vox

Mañueco necesitaría a Vox así que Abascal este domingo aconsejaba que deje de criticarles. Mañueco insistía en que no hay que confiarse de las encuestas y Carlos Martínez llama a la movilización.

Vox sube en todas las encuestas

El sondeo de 40dB para 'El País' también da a Vox una subida en más de tres puntos en intención de voto y sitúa al PSOE con una leve caída de 1,6 puntos.

Según esta encuesta, Mañueco se situaría entre los 28 y 33 procuradores y el 31,1% de los votos. Este resultado para el PP sería el de menor porcentaje de todo el ciclo de autonómicas de 2026, por detrás del 34,17% de Azcón y el 43,11% de María Guardiola.

El PSOE bajaría un poco en comparación con 2022, cuando logró un 30% y ahora quedaría en un 28,4% de los votos.

Vox sube, como en todas las encuestas, y en esta se quedaría entre 16 y 20 procuradores al pasar del 17,6% al 20,8% de los votos.