El peso del voto rural en las elecciones de Castilla y León

Castilla y León es la comunidad autónoma más grande de España y a su vez está profundamente marcada por una dispersión territorial significativa y por el envejecimiento demográfico. Está compuesta por un total de 2.248 municipios, y de este total de municipios, 1.083 tienen menos de 500 habitantes, es decir el 48 % de los municipios de la comunidad. Por tanto, casi la mitad de los municipios de Castilla y León tiene menos de 500 habitantes. Además, muchos de estos municipios, aunque cuentan con un núcleo social y cultural importante, se encuentran muy afectados por la despoblación, la falta de servicios básicos y el envejecimiento de su población.

Estos datos sitúan a la comunidad con una densidad de población por debajo de la media nacional. Las provincias de Soria, Ávila y Zamora cuentan con elevados índices de despoblación, formando parte de lo que se ha denominado como “España vaciada”.

Las dificultades del mundo rural presentes en la campaña electoral

El debate político durante la campaña electoral a las Cortes de Castilla y León se ha centrado en las tres cuestiones principales que más preocupan en el medio rural:

La despoblación y la falta de servicios básicos : la escasez de servicios en el medio rural no facilita la vida y por tanto cada vez más personas se marchan de estos municipios. Por lo tanto, desde el medio rural se demanda la aplicación de políticas activas de empleo y educación para promover la vida en estos municipios.

: la escasez de servicios en el medio rural no facilita la vida y por tanto cada vez más personas se marchan de estos municipios. Por lo tanto, desde el medio rural se demanda la aplicación de políticas activas de empleo y educación para promover la vida en estos municipios. Sector agrario : se necesitan políticas de soporte al sector agrario, el cual es muy importante para la industria alimentaria del país. En la comunidad de Castilla y León hay una gran parte de la población que se dedica al sector agrario en el medio rural.

: se necesitan políticas de soporte al sector agrario, el cual es muy importante para la industria alimentaria del país. En la comunidad de Castilla y León hay una gran parte de la población que se dedica al sector agrario en el medio rural. Educación: se exige el buen funcionamiento del transporte escolar, así como garantizar el acceso a plazas escolares para los escolares del medio rural. Además de demandar un acceso más equitativo a las universidades.

El voto rural es clave en los resultados electorales autonómicos

Aunque la población rural no representa la mayoría absoluta del total de electores de la comunidad de Castilla y León, la distribución a nivel geográfico y la concentración en numerosas pequeñas localidades, provoca que tengan una relevancia importante en la repartición de escaños, sobre todo en las provincias con núcleos urbanos menores.

Perfil político del votante rural

En las últimas décadas, los votantes del medio rural han mostrado una mayor inclinación por las opciones políticas conservadoras. Históricamente ha sido el Partido Popular el que ha encontrado mayor apoyo en los pequeños municipios, respaldándose en la proximidad institucional y con un discurso centrado en la gestión y la estabilidad. Además, el actual presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha reforzado en campaña el discurso de apoyo al sector primario y a los servicios básicos.

En la actualidad, la aparición de Vox ha fragmentado el voto conservador, ya que han conseguido una parte de simpatizantes, apelando a la defensa de las tradiciones, la caza y el rechazo a políticas medioambientales, que han sido percibidas de manera restrictiva por una parte de la población.

Aunque predomina el voto conservador, hay que destacar que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha recibido cierto apoyo en zonas donde se ha trabajado y apostado por el cooperativismo agrario y el sindicalismo rural.

En el caso de las formaciones regionales, como Ahora Decide- España Vaciada y Soria ¡Ya!, han recibido soporte rural, centrado su trabajo en la despoblación, los servicios básicos y la conectividad.

Por tanto, es importante destacar que el voto rural no determina en su totalidad las elecciones en Castilla y León, pero sí que es un factor clave por el elevado porcentaje de población en los municipios pequeños del medio rural. Así como también por la influencia en la asignación de escaños en provincias con pocos representantes en las Cortés de Castilla y León, donde algunos votos pueden cambiar significativamente los resultados.