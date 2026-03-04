El error en el programa electoral del partido de Alvise Pérez para Castilla y León: se dirige 15 veces a los "aragoneses"

El partido de Alvise Pérez, Se Acabó La Fiesta (SALF) ha cometido un grave error en su programa electoral de las elecciones de Castilla y León. Un día después de las elecciones de Aragón, la formación registró su participación para las castellano y leonesas, con un programa idéntico, en el sentido literal de la palabra. Hasta en 15 ocasiones aparece repetida la palabra "aragoneses" en el "contrato electoral", que es como el partido ha llamado a su programa.

"Castilla y León recuperará su orgullo y los aragoneses recuperarán las riendas de su destino" o "Castellanos y leones orgullosos y aragoneses dueños de su destino", son algunas de las 15 frases en las que a SALF se le ha olvidado eliminar el gentilicio "aragoneses". Además, en alguna de las páginas, tampoco habían eliminado la fecha 8 de febrero, la de las elecciones de Aragón.

"Comunidad aragonesa", "campo aragonés" o "sistema público aragonés"

En el contrato programa de 23 páginas que ya han rectificado, se podían leer expresiones como "comunidad aragonesa", "campo aragonés" o "sistema público aragonés". Por ejemplo, con respecto a este último aspecto, SALF señala que entre un 5 y un 10% del "territorio aragonés" no tiene buenas conexiones y vive aislado. De hecho, una de las medidas concretas del programa es ampliar el transporte metropolitano en Teruel, Huesca y Zaragoza.

En cuanto a la sanidad, el partido de Alvise Pérez plantea la creación de una historia clínica única para "todo el sistema público aragonés" y denuncia que los aragoneses tengan que esperar "más de 30 días" para una consulta de especialista. A lo largo del contrato hace un llamamiento muy directo a "todos los aragoneses que están hartos de más de lo mismo".

Ya está corregido, aunque el partido no ha hecho ningún comentario

También hay referencias erróneas en el ámbito del campo, donde SALF promete defender "sin complejos el campo aragonés", simplificar "los trámites ante INAGA", el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y priorizar el producto local aragonés por encima de otros.

Ni Alvise Pérez ni ningún miembro de SALF han hecho comentario alguno sobre esto. Para las elecciones de Castilla y León, que se celebran el próximo 15 de marzo, la candidata de SALF es Lucía Echevarrieta, abogada, empresaria y diputada quinta del Colegio de Abogados de Burgos.