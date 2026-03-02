Los requisitos para votar en las elecciones de Castilla y León

El domingo 15 de marzo, desde las 9 de la mañana, los colegios electorales de Castilla y León estarán abiertos y sus puertas se cerrarán a las 8 de la noche para que puedan celebrarse las elecciones a la décima segunda legislatura extremeña.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, están llamados a las urnas 2.097.768 ciudadanos castellanoleoneses. De ellos, 1.917.546 residen en la comunidad y 180.222 viven en el extranjero.

Requisitos necesarios

Estos son los requisitos para poder votar en las Elecciones a las Cortes de Castilla y León:

Tener la nacionalidad española.

Ser mayor de 18 años el día de la votación.

Estar inscrito en el censo electoral correspondiente.

No estar privado por sentencia judicial firme del derecho al sufragio activo.

En caso de residir en el extranjero y querer votar desde el extranjero, para ejercer tu voto debes estar inscrito como residente en el exterior en el censo (voto CERA) o como «no residente» consular si se está temporalmente fuera (voto ERTA).

¿Dónde puedo votar?

En el caso de que no hayas recibido la tarjeta censal o te haya llegado, pero no la encuentras, puedes hacer una consulta rápida a través del Servicio de consulta de la Oficina del Censo Electoral para conocer cuál es el colegio electoral y la mesa a los que debes acudir para depositar tu voto.

Para acceder puedes seguir los siguientes pasos:

Acceder a la página web del INE e ir al apartado ‘Censo electoral’.

A continuación clica en ‘Consulta de datos de inscripción en el censo electoral’.

Una vez ahí, podrás hacer la consulta para ver dónde debes ir a votar. Ten en cuenta que para hacer esta consulta se utiliza el sistema de autenticación Cl@ve.

También puedes conocer esta información en tu Ayuntamiento, en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral o a través del siguiente número de teléfono: 900343232.

¿Qué hay que llevar el día de la votación?

Si vas a ejercer tu voto presencialmente debes saber que tendrás que identificarte una vez que vayas a depositar tu voto. Por lo que tendrás que presentar el documento nacional de identidad (DNI) y será válido para votar incluso si está caducado. Eso sí, siempre y cuando presentes el original y no una fotocopia. En muchas ocasiones, algunas personas llevan encima una copia del DNI, en vez del original.

De la misma manera, el carnet de conducir y el pasaporte también son alternativas válidas para que el Presidente de la mesa electoral se asegure de quién eres y te permita ejercer el voto. Al igual que con el DNI, aunque estén caducados, se pueden presentar mientras sean documentos auténticos. En el caso del carnet de conducir, es posible presentar su versión digital.