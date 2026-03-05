Carlos Martínez, candidato del PSOE en Castilla y León: "No voy a investir a un PP que juega con las cartas marcadas"

Carlos Martínez, candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León, ha conversado este jueves con Carlos Alsina en Más de uno, en la segunda semana de campaña antes de las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

Martínez ha comenzado la entrevista defendiendo que una guerra en Irán tiene un impacto directo en el coste de la vida y en la economía. En este sentido, ha advertido de que el ataque "ilegal" de Estados Unidos e Israel a Irán tendrá consecuencias económicas que acabarán repercutiendo en sectores vulnerables. "Al final pagan siempre los mismos, nuestros agricultores y ganaderos", ha afirmado.

Por ello, ha defendido la puesta en marcha de una línea de ayudas directas para estos profesionales con el objetivo de paliar la subida del precio de los fertilizantes y de los hidrocarburos. A su juicio, el conflicto en Irán afecta directamente a un sector primario "fundamental" para Castilla y León.

El candidato socialista también ha señalado que "tiempo habrá" para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en el Parlamento y explique la posición del Ejecutivo ante este conflicto internacional.

Propuesta de pacto previo con el PP

Durante la entrevista, Alsina ha recordado la conversación mantenida en el mismo programa con el actual presidente de la Junta y candidato del PP, [[LINK:INTERNO|||Article|||69a6a403fe8328000759f97a|||Alfonso Fernández‑Mañueco]]. Martínez ha lamentado la negativa del dirigente popular a aceptar su propuesta de pacto para que gobierne la lista más votada. "Es absolutamente necesario que los dos grandes partidos nos pusiéramos de acuerdo", ha defendido. "Lo mantengo hasta la noche electoral del día 13 y no actuar a posteriori como le gusta jugar al Partido Popular".

El socialista ha recordado que en el pasado el estuvo a favor de que el PSOE facilitara la investidura de Mariano Rajoy mediante la abstención, una decisión de la que posteriormente se arrepintieron porque, según ha dicho, el Partido Popular nunca correspondió con una actitud similar. "La coherencia se lleva hasta el final y no puede ser que el PSOE tenga siempre la responsabilidad", ha afirmado.

No obstante, Martínez ha asegurado que no se niega a alcanzar acuerdos después de las elecciones en cuestiones concretas, como la adaptación de la ley de violencia machista, la creación de una mesa de incendios para evitar tragedias como las del año pasado o la actualización de determinadas medidas autonómicas. "No voy a hacer una oposición frontal del no por el no", ha señalado, aunque ha insistido en que no facilitará una investidura del PP sin un acuerdo previo: "No voy a investir a un Partido Popular con las cartas marcadas".

Pese a que la mayoría de encuestas sitúan a la izquierda muy lejos de poder alcanzar un acuerdo, el candidato socialista se ha mostrado confiado en poder "dar la vuelta" a esos pronósticos.

Crítica constructiva a la propuesta de financiación autonómica

En otro momento de la entrevista se ha referido al debate sobre el modelo de financiación autonómica. Martínez ha reconocido que "la música suena bien", pero ha advertido de que las cuotas y criterios de ponderación planteados obligan a "ajustar muy mucho", ya que, a su juicio, generan conflictos de intereses tanto dentro del PSOE como dentro del propio Partido Popular.

En su opinión, es necesario incrementar la financiación para poder atender las necesidades de una comunidad con un territorio tan extenso como Castilla y León. También ha criticado la actitud de acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera "con una actitud victimista y amenazando con llevarlo al Supremo".

Servicios públicos

En materia de infraestructuras, ha puesto como ejemplo el caso de Soria, que sigue sin conexión ferroviaria directa debido a las obras. Martínez ha defendido la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha destacado la inversión de 100 millones de euros destinada a modernizar la línea ferroviaria de la provincia.

Con todo, ha insistido en que, más allá de las grandes infraestructuras, la comunidad necesita reforzar las conexiones internas: "Castilla y León es mucho más que las nueve capitales". Por ello, ha reclamado mejorar las carreteras, el transporte urbano intraautonómico y la conexión entre las localidades más pequeñas, así como reforzar los servicios públicos para los ciudadanos.